https://ria.ru/20250712/amerikantsy-2028717179.html

Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО

Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО - РИА Новости, 12.07.2025

Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО

Американцы более двух тысяч раз сообщили о случаях наблюдения НЛО за первую половину 2025 года, сообщает американский национальный центр сообщений об НЛО... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T06:01:00+03:00

2025-07-12T06:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американцы более двух тысяч раз сообщили о случаях наблюдения НЛО за первую половину 2025 года, сообщает американский национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC). Согласно данным на сайте организации, лишь за первую неделю июля было зафиксировано 87 обращений о замеченной активности якобы внеземного происхождения. При этом чаще всего НЛО встречались американцам в январе, тогда о них сообщили более 560 раз. В совокупности за первую половину 2025 года количество таких обращений превысило 2,2 тысячи. При этом число обращений с января по июль этого года превысило число обращений за аналогичный период последних двух лет. Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.

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