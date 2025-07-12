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Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО - РИА Новости, 12.07.2025
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Наука
 
06:01 12.07.2025 (обновлено: 06:09 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/amerikantsy-2028717179.html
Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО
Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО - РИА Новости, 12.07.2025
Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО
Американцы более двух тысяч раз сообщили о случаях наблюдения НЛО за первую половину 2025 года, сообщает американский национальный центр сообщений об НЛО... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:01:00+03:00
2025-07-12T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американцы более двух тысяч раз сообщили о случаях наблюдения НЛО за первую половину 2025 года, сообщает американский национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC). Согласно данным на сайте организации, лишь за первую неделю июля было зафиксировано 87 обращений о замеченной активности якобы внеземного происхождения. При этом чаще всего НЛО встречались американцам в январе, тогда о них сообщили более 560 раз. В совокупности за первую половину 2025 года количество таких обращений превысило 2,2 тысячи. При этом число обращений с января по июль этого года превысило число обращений за аналогичный период последних двух лет. Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.
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Наука, Космос - РИА Наука, США
Американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили об НЛО

NUFORC: американцы более двух тысяч раз за полгода сообщили о наблюдении за НЛО

© Fotolia / MushyНЛО
НЛО - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Fotolia / Mushy
НЛО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американцы более двух тысяч раз сообщили о случаях наблюдения НЛО за первую половину 2025 года, сообщает американский национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC).
Согласно данным на сайте организации, лишь за первую неделю июля было зафиксировано 87 обращений о замеченной активности якобы внеземного происхождения. При этом чаще всего НЛО встречались американцам в январе, тогда о них сообщили более 560 раз.
В совокупности за первую половину 2025 года количество таких обращений превысило 2,2 тысячи.
При этом число обращений с января по июль этого года превысило число обращений за аналогичный период последних двух лет.
Ранее опрос телеканала NewsNation и портала Decision Desk HQ показал, что более 40% жителей США уверены, что правительство скрывает от них существование НЛО.
НЛО - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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