https://ria.ru/20250712/aliev-2028788419.html

Алиев оценил перспективы развития отношений с Сирией

Алиев оценил перспективы развития отношений с Сирией - РИА Новости, 12.07.2025

Алиев оценил перспективы развития отношений с Сирией

После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:15:00+03:00

2025-07-12T18:15:00+03:00

2025-07-12T18:16:00+03:00

в мире

сирия

азербайджан

дамаск (город)

ильхам алиев

ахмед аш-шараа

башар асад

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БАКУ, 12 июл - РИА Новости. После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в расширенном составе с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан. "Ваш визит в нашу страну будет иметь важное значение в развитии двусторонних связей. При прежней власти в Сирии, которая на протяжении многих лет проводила недружественную политику по отношению к Азербайджану, в двусторонних связях наблюдался застой. После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений", - сказал Алиев. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250320/berbok-2006274881.html

сирия

азербайджан

дамаск (город)

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в мире, сирия, азербайджан, дамаск (город), ильхам алиев, ахмед аш-шараа, башар асад