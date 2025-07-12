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Алиев оценил перспективы развития отношений с Сирией - РИА Новости, 12.07.2025
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18:15 12.07.2025 (обновлено: 18:16 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/aliev-2028788419.html
Алиев оценил перспективы развития отношений с Сирией
Алиев оценил перспективы развития отношений с Сирией - РИА Новости, 12.07.2025
Алиев оценил перспективы развития отношений с Сирией
После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:15:00+03:00
2025-07-12T18:16:00+03:00
в мире
сирия
азербайджан
дамаск (город)
ильхам алиев
ахмед аш-шараа
башар асад
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БАКУ, 12 июл - РИА Новости. После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в расширенном составе с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан. "Ваш визит в нашу страну будет иметь важное значение в развитии двусторонних связей. При прежней власти в Сирии, которая на протяжении многих лет проводила недружественную политику по отношению к Азербайджану, в двусторонних связях наблюдался застой. После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений", - сказал Алиев. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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сирия
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в мире, сирия, азербайджан, дамаск (город), ильхам алиев, ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, Азербайджан, Дамаск (город), Ильхам Алиев, Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
Алиев оценил перспективы развития отношений с Сирией

Алиев: после установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 12 июл - РИА Новости. После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в расширенном составе с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Сирийский президент совершил в субботу свой первый рабочий визит в Азербайджан.
"Ваш визит в нашу страну будет иметь важное значение в развитии двусторонних связей. При прежней власти в Сирии, которая на протяжении многих лет проводила недружественную политику по отношению к Азербайджану, в двусторонних связях наблюдался застой. После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений", - сказал Алиев.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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В миреСирияАзербайджанДамаск (город)Ильхам АлиевАхмед аш-ШарааБашар Асад
 
 
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