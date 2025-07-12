https://ria.ru/20250712/aktivy-2028704750.html

СМИ: активы владельца "Главпродукта" обратили в доход государства

СМИ: активы владельца "Главпродукта" обратили в доход государства - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ: активы владельца "Главпродукта" обратили в доход государства

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:34:00+03:00

2025-07-12T00:34:00+03:00

2025-07-12T00:34:00+03:00

москва

россия

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов "Главпродукт", и лично акционеру группы Леониду Смирнову, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник."Надзорное ведомство потребовало изъять в доход государства его ключевые компании и обвинило Смирнова в выводе почти 1,4 миллиарда рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase", — говорится в материале.По данным издания, ограничения удалось обойти при помощи схемы дробления. Решение суда вступает в силу немедленно, уточняют "Ведомости".В марте арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, бенефициара холдинга "Главпродукт" Леонида Смирнова, а также на все доли и акции более 30 юрлиц холдинга и принадлежащее им движимое и недвижимое имущество.Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.

https://ria.ru/20241015/glavprodukt-1978151032.html

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москва, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)