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СМИ: активы владельца "Главпродукта" обратили в доход государства - РИА Новости, 12.07.2025
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00:34 12.07.2025
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СМИ: активы владельца "Главпродукта" обратили в доход государства
СМИ: активы владельца "Главпродукта" обратили в доход государства - РИА Новости, 12.07.2025
СМИ: активы владельца "Главпродукта" обратили в доход государства
Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T00:34:00+03:00
2025-07-12T00:34:00+03:00
москва
россия
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов "Главпродукт", и лично акционеру группы Леониду Смирнову, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник."Надзорное ведомство потребовало изъять в доход государства его ключевые компании и обвинило Смирнова в выводе почти 1,4 миллиарда рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase", — говорится в материале.По данным издания, ограничения удалось обойти при помощи схемы дробления. Решение суда вступает в силу немедленно, уточняют "Ведомости".В марте арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, бенефициара холдинга "Главпродукт" Леонида Смирнова, а также на все доли и акции более 30 юрлиц холдинга и принадлежащее им движимое и недвижимое имущество.Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
https://ria.ru/20241015/glavprodukt-1978151032.html
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москва, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
СМИ: активы владельца "Главпродукта" обратили в доход государства

"Ведомости": суд обратил активы владельца ГК "Главпродукт" в доход государства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов "Главпродукт", и лично акционеру группы Леониду Смирнову, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.
"Надзорное ведомство потребовало изъять в доход государства его ключевые компании и обвинило Смирнова в выводе почти 1,4 миллиарда рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase", — говорится в материале.
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Активы "Главпродукта" перешли во временное управление Росимущества
15 октября 2024, 15:09
По данным издания, ограничения удалось обойти при помощи схемы дробления. Решение суда вступает в силу немедленно, уточняют "Ведомости".
В марте арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на денежные средства и иное движимое имущество, включая акции и доли в компаниях, бенефициара холдинга "Главпродукт" Леонида Смирнова, а также на все доли и акции более 30 юрлиц холдинга и принадлежащее им движимое и недвижимое имущество.
Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Крыму заявили, что украинские олигархи утратили активы на полуострове
22 июня, 03:31
 
МоскваРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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