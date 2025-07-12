https://ria.ru/20250712/akter-2028589522.html

Убийство, развод, алкоголизм: куда пропал актер из сериала "Папины дочки"

Убийство, развод, алкоголизм: куда пропал актер из сериала "Папины дочки" - РИА Новости, 12.07.2025

Убийство, развод, алкоголизм: куда пропал актер из сериала "Папины дочки"

Михаил Казаков прославился уже в подростковом возрасте благодаря участию в "Ералаше" и "Фитиле", но наибольшую известность получил, снявшись в сериале "Папины... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:15:00+03:00

2025-07-12T08:15:00+03:00

2025-07-12T08:15:00+03:00

тверь

михаил казаков

россия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Михаил Казаков прославился уже в подростковом возрасте благодаря участию в "Ералаше" и "Фитиле", но наибольшую известность получил, снявшись в сериале "Папины дочки", сыграв Илью Полежайкина. Этот проект открыл для него новые возможности и позволил играть более сложные роли, но, к сожалению, трагическая череда случайностей не дала полностью раскрыться таланту актера. На его жизненном пути встретились обвинение в убийстве, падение с 12-метровой высоты и инвалидность.Убитый отецБудущий актер родился в 1988 году в Твери. Уже в 13 лет он начал играть в "Ералаше", в эпизодах которого снимался несколько лет. Есть на счету Казакова роли и в сатирическом журнале "Фитиль", и в комедийном шоу "6 кадров"."Я рекордсмен "Ералаша". 21 сюжет был снят с моим участием, причем в последней серии я играл в 16 лет — это тоже рекорд. Обычно ребят старше 14 в этом киножурнале не снимают" — рассказывал актер.Съемки стали для мальчика отдушиной, своеобразной "точкой опоры". В 2002 году его отца-предпринимателя, владельца собственной марки газированной воды, нашли убитым со множеством ножевых ранений. После его трагической гибели семье пришлось тяжело.Тюрьма и обвиненине в убийствеНикто тогда и представить себе не мог, что через несколько лет Михаил Казаков сам станет убийцей. Когда ему было 16 лет, школьная знакомая попросила его и, другого своего приятеля Славу, поговорить с ее бывшим молодым человеком. В результате "разговора" 20-летний Кирилл Гуркин набросился на девушку с дубинкой, Михаил вступился за нее и в какой-то момент выхватил из кармана нож.Кирилл Гуркин погиб, а Казакова ждал суд и обвинение в убийстве.Позже обвинение было переквалифицировано на превышение пределов необходимой самообороны. Михаил год провел в тюрьме, эту историю актер старается не комментировать.Роль, принесшая популярностьВ 2007 году удача вновь улыбнулась молодому человеку, когда он дебютировал в роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки". Работа над успешным проектом продолжалась несколько лет, и за это время Казаков успел сняться в эпизодах других многосерийных картин, а также в полнометражных фильмах.Для съемок в сериале актеру пришлось даже набрать лишний вес. Он пробовал себя на сцене - сыграл кота Бегемота в постановке "Мастер и Маргарита" Московского Театра имени Станиславского. Однако в дальнейшем отказался от идеи связать жизнь с кинематографом и перестал сниматься."Актерство — это все-таки не мое. Я окончил бизнес-школу, экономический факультет. Мне всегда было ближе предпринимательство", — рассуждал артист.Падение с 12-метровой высотыЗа время съемок он нашел себе жену - девушку, которой симпатизировал еще в юности. В браке у Михаила и Елены Казаковых появился на свет сын Мирослав, а еще они вместе воспитывали дочь Елены Вику, которую сам актер считал родной.Вместе семья Казаковых переехала на родину актера в Тверь, где Михаил начал собственное дело, открыв магазин одежды и сеть кастинг-агентств.Размеренную жизнь в провинциальном городе прервало трагическое событие. В начале июля 2020 года Казаков оказался в реанимации со сложным переломом обеих ног. По его признанию, он хотел сделать снимок с 12-метровой высоты и, оступившись, полетел вниз. Приземлился прямо на ноги. К счастью, позвоночник не пострадал, хотя у Михаила диагностировали 22 компрессионных перелома.Не по пути с инвалидомВскоре бывшего актера поджидал ещё один удар: от него ушла жена."У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал", — рассказал артист.Расставались супруги тяжело, через суд. После которых Казаков должен выплачивать 50 тысяч рублей на содержание сына, ему разрешено видеться с наследником по выходным."Мало того, что со мной, инвалидом, развелись, со мной обрезали всякую связь, привели в дом к детям неизвестного мужика, так хотят еще после развода, чтобы я оплачивал купленную квартиру и содержал всех. Это не просто свинство! ... Не зря говорят: хочешь узнать, кто твоя жена — разведись с ней. Никогда не думал, что эта шутка про меня, боготворил ее, на руках носил", — сетует артист.Искал пятый этаж в четырехэтажном домеНо у падчерицы актера Вики, которая обвинила отчима в рукоприкладстве, свое видение произошедшего. По ее словам, звезда "Папиных дочек" стал неадекватным после того, как получил травмы, и подсел на "вещества"."После того, как папа упал с 12-метровой высоты, сломал ноги, перенес ряд операций и начал восстановление, у него окончательно снесло голову. Он конкретно подсел на вещества, говоря, что хочет заглушить боль в ногах. Ловил "белок". Буквально сходил с ума. То искал каких-то людей в шкафах. То бегал с дрелью по всему дому и насквозь сверлил стены с криками: "Где пятый этаж?!" Но проблема в том, что у нас не было пятого этажа. Дом четырехэтажный", — рассказала падчерица.И все же Михаил сумел перелистнуть эту черную страницу в своей жизни. Он частично реабилитировался и вернулся к активному образу жизни. Даже появился во втором сезоне сериала "Папины дочки. Новые" также в роли Ильи Полежайкина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тверь, михаил казаков, россия