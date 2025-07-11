https://ria.ru/20250711/zhiteli-2028505090.html

Семь жителей Белгородской области погибли при ударах ВСУ за неделю

Семь жителей Белгородской области погибли при ударах ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.07.2025

Семь жителей Белгородской области погибли при ударах ВСУ за неделю

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую неделю в результате ударов со стороны Украины погибли семь мирных жителей. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:23:00+03:00

2025-07-11T10:23:00+03:00

2025-07-11T10:23:00+03:00

здоровье - общество

белгородская область

украина

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028285574_0:0:957:538_1920x0_80_0_0_b88f19208802cf55163bb5c962a32959.jpg

БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую неделю в результате ударов со стороны Украины погибли семь мирных жителей. "Тяжелая неделя выдалась для всей Белгородской области. Самое тяжелое - говорить о потерях, о погибших жителях. За неделю погибло семь мирных жителей. Еще раз хотел сказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Мы всегда будем с вами, всегда будем помогать всем тем, что есть в наших силах", - написал Гладков в Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, белгородская область, украина, вячеслав гладков