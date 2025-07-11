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Семь жителей Белгородской области погибли при ударах ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.07.2025
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10:23 11.07.2025
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Семь жителей Белгородской области погибли при ударах ВСУ за неделю
Семь жителей Белгородской области погибли при ударах ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.07.2025
Семь жителей Белгородской области погибли при ударах ВСУ за неделю
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую неделю в результате ударов со стороны Украины погибли семь мирных жителей. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:23:00+03:00
2025-07-11T10:23:00+03:00
здоровье - общество
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую неделю в результате ударов со стороны Украины погибли семь мирных жителей. "Тяжелая неделя выдалась для всей Белгородской области. Самое тяжелое - говорить о потерях, о погибших жителях. За неделю погибло семь мирных жителей. Еще раз хотел сказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Мы всегда будем с вами, всегда будем помогать всем тем, что есть в наших силах", - написал Гладков в Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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здоровье - общество, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Здоровье - Общество, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
Семь жителей Белгородской области погибли при ударах ВСУ за неделю

Гладков: в Белгородской области при ударах ВСУ за неделю погибли 7 жителей

© Фото : Просто Михаил Шебекино/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Просто Михаил Шебекино/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую неделю в результате ударов со стороны Украины погибли семь мирных жителей.
"Тяжелая неделя выдалась для всей Белгородской области. Самое тяжелое - говорить о потерях, о погибших жителях. За неделю погибло семь мирных жителей. Еще раз хотел сказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Мы всегда будем с вами, всегда будем помогать всем тем, что есть в наших силах", - написал Гладков в Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Здоровье - ОбществоБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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