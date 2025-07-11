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Песков рассказал о работе администрации президента в условиях жары - РИА Новости, 11.07.2025
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13:07 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/zhara-2028546612.html
Песков рассказал о работе администрации президента в условиях жары
Песков рассказал о работе администрации президента в условиях жары - РИА Новости, 11.07.2025
Песков рассказал о работе администрации президента в условиях жары
Администрация президента в условиях московской жары работает в обычном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:07:00+03:00
2025-07-11T13:07:00+03:00
общество
россия
москва
евгений тишковец
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация президента в условиях московской жары работает в обычном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Рекомендацию (заместителя президента российской академии образования Геннадия - ред.) Онищенко не выполняем. Те, кто любят горячую погоду, теплую, жаркую погоду, те выходят на улицы. Те, кто не любят, те спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме, 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве и в Подмосковье", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в администрации президента переносят жару, не влияет ли она на работу и выполняют ли в Кремле рекомендацию Онищенко не выходить на улицу без нужды в жару. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура до плюс 33 - плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу.
https://ria.ru/20250711/kreml-2028545112.html
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общество, россия, москва, евгений тишковец, дмитрий песков
Общество, Россия, Москва, Евгений Тишковец, Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе администрации президента в условиях жары

Песков: администрация президента в жару работает в обычном режиме

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛето в Москве
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация президента в условиях московской жары работает в обычном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Рекомендацию (заместителя президента российской академии образования Геннадия - ред.) Онищенко не выполняем. Те, кто любят горячую погоду, теплую, жаркую погоду, те выходят на улицы. Те, кто не любят, те спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме, 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве и в Подмосковье", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в администрации президента переносят жару, не влияет ли она на работу и выполняют ли в Кремле рекомендацию Онищенко не выходить на улицу без нужды в жару.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура до плюс 33 - плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу.
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ОбществоРоссияМоскваЕвгений ТишковецДмитрий Песков
 
 
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