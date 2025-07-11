https://ria.ru/20250711/zelenskij-2028688152.html

Зеленский заявил, что все военные поставки Украине возобновлены

Зеленский заявил, что все военные поставки Украине возобновлены - РИА Новости, 11.07.2025

Зеленский заявил, что все военные поставки Украине возобновлены

Владимир Зеленский в пятницу вечером заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине, не уточнив конкретно, о каких пакетах и странах идет речь. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:32:00+03:00

2025-07-11T21:32:00+03:00

2025-07-11T21:32:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу вечером заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине, не уточнив конкретно, о каких пакетах и странах идет речь. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. "Мы работаем сейчас с партнерами над новыми поставками... По всем докладам – поставки возобновлены", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале, при этом не уточнил, о каких конкретно поставках вооружений идет речь.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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