Зеленский заявил, что все военные поставки Украине возобновлены
Зеленский заявил, что все военные поставки возобновлены, не уточнив, какие
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу вечером заявил о возобновлении поставок военной помощи Украине, не уточнив конкретно, о каких пакетах и странах идет речь.
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
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"Мы работаем сейчас с партнерами над новыми поставками... По всем докладам – поставки возобновлены", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале, при этом не уточнил, о каких конкретно поставках вооружений идет речь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.