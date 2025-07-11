Трамп анонсировал важное заявление по России
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление о России в понедельник.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление о России", — сказал он, отказавшись раскрыть подробности.
Во вторник глава Белого дома пригрозил устроить Москве "маленький сюрприз", но также не привел никаких деталей. Тогда же он прокомментировал перспективу принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против России. Трамп назвал его "опционным" и отметил, что принятие этого документа будет полностью зависеть от его собственного решения.
Законопроект о санкциях от Грэма*
В начале апреля в американский сенат внесли законопроект известного антироссийской риторикой сенатора-республиканца Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.
Документ предлагает:
- пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран;
- запрет американцам участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
В начале июня американский лидер назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о санкциях будет принимать лично. Он также признавал, что ограничительные меры против России обходятся США в миллиарды долларов. Сейчас Трамп, с его слов, выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине.
В России же не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать на нее несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.