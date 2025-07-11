https://ria.ru/20250711/zayavlenie-2028475090.html

Трамп анонсировал важное заявление по России

Трамп анонсировал важное заявление по России - РИА Новости, 11.07.2025

Трамп анонсировал важное заявление по России

Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление о России в понедельник. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:38:00+03:00

2025-07-11T03:38:00+03:00

2025-07-11T10:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление о России в понедельник."Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление о России", — сказал он, отказавшись раскрыть подробности.Во вторник глава Белого дома пригрозил устроить Москве "маленький сюрприз", но также не привел никаких деталей. Тогда же он прокомментировал перспективу принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против России. Трамп назвал его "опционным" и отметил, что принятие этого документа будет полностью зависеть от его собственного решения.Законопроект о санкциях от Грэма*В начале апреля в американский сенат внесли законопроект известного антироссийской риторикой сенатора-республиканца Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию на Украине или возможного нарушения будущего соглашения. Документ предлагает:В начале июня американский лидер назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о санкциях будет принимать лично. Он также признавал, что ограничительные меры против России обходятся США в миллиарды долларов. Сейчас Трамп, с его слов, выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине.В России же не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать на нее несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.*Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250710/rjabki-2028342223.html

https://ria.ru/20250710/tramp-2028313100.html

https://ria.ru/20250709/ssha-2028172854.html

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