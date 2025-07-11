Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал важное заявление по России - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 11.07.2025 (обновлено: 10:44 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/zayavlenie-2028475090.html
Трамп анонсировал важное заявление по России
Трамп анонсировал важное заявление по России - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп анонсировал важное заявление по России
Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление о России в понедельник. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:38:00+03:00
2025-07-11T10:44:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509341_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_b3d1ed14fe61e33271d0827c87695170.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление о России в понедельник."Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление о России", — сказал он, отказавшись раскрыть подробности.Во вторник глава Белого дома пригрозил устроить Москве "маленький сюрприз", но также не привел никаких деталей. Тогда же он прокомментировал перспективу принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против России. Трамп назвал его "опционным" и отметил, что принятие этого документа будет полностью зависеть от его собственного решения.Законопроект о санкциях от Грэма*В начале апреля в американский сенат внесли законопроект известного антироссийской риторикой сенатора-республиканца Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию на Украине или возможного нарушения будущего соглашения. Документ предлагает:В начале июня американский лидер назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о санкциях будет принимать лично. Он также признавал, что ограничительные меры против России обходятся США в миллиарды долларов. Сейчас Трамп, с его слов, выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине.В России же не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать на нее несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.*Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250710/rjabki-2028342223.html
https://ria.ru/20250710/tramp-2028313100.html
https://ria.ru/20250709/ssha-2028172854.html
россия
сша
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509341_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3e9cc8af9f8614f908589471528c7c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, украина, нато
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Украина, НАТО

Трамп анонсировал важное заявление по России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление о России в понедельник.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление о России", — сказал он, отказавшись раскрыть подробности.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Новые санкции США не поменяют картину кардинально, считает Рябков
Вчера, 13:06
Во вторник глава Белого дома пригрозил устроить Москве "маленький сюрприз", но также не привел никаких деталей. Тогда же он прокомментировал перспективу принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против России. Трамп назвал его "опционным" и отметил, что принятие этого документа будет полностью зависеть от его собственного решения.

Законопроект о санкциях от Грэма*

В начале апреля в американский сенат внесли законопроект известного антироссийской риторикой сенатора-республиканца Линдси Грэма* — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Он предусматривает ограничения в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию на Украине или возможного нарушения будущего соглашения.
Документ предлагает:
  • пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран;
  • запрет американцам участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Санкции против России разрушат планы Трампа, считает политолог
Вчера, 11:17
В начале июня американский лидер назвал этот законопроект "очень сильным", но подчеркнул, что решение о санкциях будет принимать лично. Он также признавал, что ограничительные меры против России обходятся США в миллиарды долларов. Сейчас Трамп, с его слов, выжидает с введением новых рестрикций в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине.
В России же не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать на нее несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России
9 июля, 16:35
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала