Патрушев призвал учитывать в развитии Заполярья современные угрозы
Патрушев: развивать Заполярье надо системно и с учетом современных угроз
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ДУДИНКА (Красноярский край), 11 июл - РИА Новости. Освоение и развитие российского Заполярья должно строиться на системной основе с учетом современных рисков и угроз, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина по итогам его рабочей поездки в Мурманск, состоявшейся в марте нынешнего года, правительство России в ближайшее время должно сформировать предложения по актуализации стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечению национальной безопасности, а также предложения по комплексному развитию Арктического региона, напомнил Патрушев, выступая на совещании по развитию морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей.
"Очевидно, что управление освоением и развитием Заполярья, существенно отличающегося от остальной территории страны, должно строиться на системной основе с учётом современных рисков и угроз. Взаимосвязанную реализацию стратегических приоритетов и национальных интересов России в Арктике должен обеспечить комплексный проект по развитию Арктической зоны России, направленный на сопряжение процессов освоения арктических ресурсов и пространств, в том числе морских. Необходимость разработки такого проекта поддержана президентом Российской Федерации", - отметил Патрушев.
По его словам, достижение стратегических целей развития Арктической зоны России и формирование комплексного проекта её развития должно базироваться на пространственно-экономической модели региона, ключевыми элементами которой являются естественные производительные силы, энергетическая и транспортная инфраструктура.