https://ria.ru/20250711/zapad-2028683234.html

"Война неизбежна". На Западе раскрыли, что грозит России

"Война неизбежна". На Западе раскрыли, что грозит России - РИА Новости, 11.07.2025

"Война неизбежна". На Западе раскрыли, что грозит России

Запад развяжет изощренную гибридную войну против Москвы после урегулирования на Украине, пишет обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:52:00+03:00

2025-07-11T20:52:00+03:00

2025-07-11T20:52:00+03:00

россия

украина

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в мире

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запад развяжет изощренную гибридную войну против Москвы после урегулирования на Украине, пишет обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico."Изощренная гибридная война Запада против России, которая, как ожидается, последует за миром на Украине, — когда бы он ни наступил и на каких бы условиях ни был, — неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе. Даже самый оптимистичный сценарий, при котором Трамп вынудит Зеленского пойти на уступки, требуемые Путиным, а затем будет достигнуто стратегическое соглашение между Россией и США, ориентированное на ресурсы, не сможет ее предотвратить", — считает журналист.По мнению автора, Запад будет задействовать против России три ключевых аспекта. Первым является использование технологической доминации: Запад усиливает лидерство в ИИ и Интернете вещей, чтобы возглавить Четвертую промышленную революцию. Это обеспечит экономическое и военное превосходство, что, по их планам, вызовет в России серьезный кризис. Еще одним аспектом является распределение ролей в сдерживании Москвы: США противодействуют Китаю, во вторую очередь помогая ЕС оказывать давление на Россию. Также, по прогнозу автора, против России будет вестись информационная война на базе искусственного интеллекта: используя ИИ, Запад будет стремится деморализовать россиян.В статье отмечается, что "Россия к этому (к гибридной войне - прим.ред.) готова, поэтому всё это будет бесполезно".Как заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий в рамках АСЕАН, риторика Германии, Франции и Британии свидетельствует о том, что руководство Европы хочет войны с Россией. Нынешнее европейское руководство готово снова поднять свои страны для уже не гибридного конфликта с Москвой, подчеркнул Лавров.Министр также заявил, что Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию. Он назвал полным бредом заявления о том, что от России исходит какая-либо угроза для Старого Света.

https://ria.ru/20250711/ssha-2028600371.html

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россия, украина, сергей лавров, евросоюз, в мире