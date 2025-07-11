Рейтинг@Mail.ru
"Война неизбежна". На Западе раскрыли, что грозит России - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/zapad-2028683234.html
"Война неизбежна". На Западе раскрыли, что грозит России
"Война неизбежна". На Западе раскрыли, что грозит России - РИА Новости, 11.07.2025
"Война неизбежна". На Западе раскрыли, что грозит России
Запад развяжет изощренную гибридную войну против Москвы после урегулирования на Украине, пишет обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:52:00+03:00
2025-07-11T20:52:00+03:00
россия
украина
сергей лавров
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994152478_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f770d0a187be19586da2c4735c2caa4b.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запад развяжет изощренную гибридную войну против Москвы после урегулирования на Украине, пишет обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico."Изощренная гибридная война Запада против России, которая, как ожидается, последует за миром на Украине, — когда бы он ни наступил и на каких бы условиях ни был, — неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе. Даже самый оптимистичный сценарий, при котором Трамп вынудит Зеленского пойти на уступки, требуемые Путиным, а затем будет достигнуто стратегическое соглашение между Россией и США, ориентированное на ресурсы, не сможет ее предотвратить", — считает журналист.По мнению автора, Запад будет задействовать против России три ключевых аспекта. Первым является использование технологической доминации: Запад усиливает лидерство в ИИ и Интернете вещей, чтобы возглавить Четвертую промышленную революцию. Это обеспечит экономическое и военное превосходство, что, по их планам, вызовет в России серьезный кризис. Еще одним аспектом является распределение ролей в сдерживании Москвы: США противодействуют Китаю, во вторую очередь помогая ЕС оказывать давление на Россию. Также, по прогнозу автора, против России будет вестись информационная война на базе искусственного интеллекта: используя ИИ, Запад будет стремится деморализовать россиян.В статье отмечается, что "Россия к этому (к гибридной войне - прим.ред.) готова, поэтому всё это будет бесполезно".Как заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий в рамках АСЕАН, риторика Германии, Франции и Британии свидетельствует о том, что руководство Европы хочет войны с Россией. Нынешнее европейское руководство готово снова поднять свои страны для уже не гибридного конфликта с Москвой, подчеркнул Лавров.Министр также заявил, что Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию. Он назвал полным бредом заявления о том, что от России исходит какая-либо угроза для Старого Света.
https://ria.ru/20250711/ssha-2028600371.html
https://ria.ru/20250711/zapad-2027983615.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994152478_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_246beba3cc652ce1e2cc0272d1961dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей лавров, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, В мире
"Война неизбежна". На Западе раскрыли, что грозит России

L'AntiDiplomatico: после мира на Украине Россию ждет гибридная война с Западом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запад развяжет изощренную гибридную войну против Москвы после урегулирования на Украине, пишет обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico.
"Изощренная гибридная война Запада против России, которая, как ожидается, последует за миром на Украине, — когда бы он ни наступил и на каких бы условиях ни был, — неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе. Даже самый оптимистичный сценарий, при котором Трамп вынудит Зеленского пойти на уступки, требуемые Путиным, а затем будет достигнуто стратегическое соглашение между Россией и США, ориентированное на ресурсы, не сможет ее предотвратить", — считает журналист.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
На Западе растет усталость от Украины, заявил Чижов
Вчера, 16:11
По мнению автора, Запад будет задействовать против России три ключевых аспекта. Первым является использование технологической доминации: Запад усиливает лидерство в ИИ и Интернете вещей, чтобы возглавить Четвертую промышленную революцию. Это обеспечит экономическое и военное превосходство, что, по их планам, вызовет в России серьезный кризис. Еще одним аспектом является распределение ролей в сдерживании Москвы: США противодействуют Китаю, во вторую очередь помогая ЕС оказывать давление на Россию. Также, по прогнозу автора, против России будет вестись информационная война на базе искусственного интеллекта: используя ИИ, Запад будет стремится деморализовать россиян.
В статье отмечается, что "Россия к этому (к гибридной войне - прим.ред.) готова, поэтому всё это будет бесполезно".
Как заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий в рамках АСЕАН, риторика Германии, Франции и Британии свидетельствует о том, что руководство Европы хочет войны с Россией. Нынешнее европейское руководство готово снова поднять свои страны для уже не гибридного конфликта с Москвой, подчеркнул Лавров.
Министр также заявил, что Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию. Он назвал полным бредом заявления о том, что от России исходит какая-либо угроза для Старого Света.
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Других вариантов не остается". Запад обеспокоился судьбой Киева
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаСергей ЛавровЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала