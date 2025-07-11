"Война неизбежна". На Западе раскрыли, что грозит России
L'AntiDiplomatico: после мира на Украине Россию ждет гибридная война с Западом
Российский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Запад развяжет изощренную гибридную войну против Москвы после урегулирования на Украине, пишет обозреватель Эндрю Корыбко в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico.
"Изощренная гибридная война Запада против России, которая, как ожидается, последует за миром на Украине, — когда бы он ни наступил и на каких бы условиях ни был, — неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе. Даже самый оптимистичный сценарий, при котором Трамп вынудит Зеленского пойти на уступки, требуемые Путиным, а затем будет достигнуто стратегическое соглашение между Россией и США, ориентированное на ресурсы, не сможет ее предотвратить", — считает журналист.
По мнению автора, Запад будет задействовать против России три ключевых аспекта. Первым является использование технологической доминации: Запад усиливает лидерство в ИИ и Интернете вещей, чтобы возглавить Четвертую промышленную революцию. Это обеспечит экономическое и военное превосходство, что, по их планам, вызовет в России серьезный кризис. Еще одним аспектом является распределение ролей в сдерживании Москвы: США противодействуют Китаю, во вторую очередь помогая ЕС оказывать давление на Россию. Также, по прогнозу автора, против России будет вестись информационная война на базе искусственного интеллекта: используя ИИ, Запад будет стремится деморализовать россиян.
В статье отмечается, что "Россия к этому (к гибридной войне - прим.ред.) готова, поэтому всё это будет бесполезно".
Как заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий в рамках АСЕАН, риторика Германии, Франции и Британии свидетельствует о том, что руководство Европы хочет войны с Россией. Нынешнее европейское руководство готово снова поднять свои страны для уже не гибридного конфликта с Москвой, подчеркнул Лавров.
Министр также заявил, что Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию. Он назвал полным бредом заявления о том, что от России исходит какая-либо угроза для Старого Света.