https://ria.ru/20250711/zapad-2027983615.html

"Других вариантов не остается". Запад обеспокоился судьбой Киева

"Других вариантов не остается". Запад обеспокоился судьбой Киева - РИА Новости, 11.07.2025

"Других вариантов не остается". Запад обеспокоился судьбой Киева

Будущее Украины все туманнее. Бедность растет, денег в бюджете не прибавляется, Запад еще не решил, как помогать, а МВФ требует от Зеленского искать средства в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T08:03:00+03:00

украина

киев

брюссель

даниил гетманцев

александр дудчак

мвф

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Будущее Украины все туманнее. Бедность растет, денег в бюджете не прибавляется, Запад еще не решил, как помогать, а МВФ требует от Зеленского искать средства в карманах рядовых украинцев. Что делать в следующем году, в Киеве попросту не знают. О том, во что превратилась экономика страны, — в материале РИА Новости.Абстрактная категорияБрюссель поставил себе амбициозную задачу найти 19 миллиардов долларов, чтобы помочь Зеленскому покрыть дефицит бюджета, ожидаемый в 2026-м, пишет Financial Times."Беспокойство из-за следующего года назревает, и многие заинтересованные стороны, рассчитывавшие на соглашение о прекращении огня (для облегчения финансовых проблем Украины), вынуждены пересчитать расходы и осознать, что остается (финансовая. — Прим. ред.) дыра", — рассказал изданию высокопоставленный европейский чиновник.Тем временем благосостояние страны только падает. Каждый четвертый житель испытывает нехватку средств на самые насущные нужды. По данным украинского Центра экономической стратегии, бедность в стране достигла 25,2% — именно столько украинцев, оставшихся на родине, вынуждены экономить на еде. Еще месяц назад их было менее 20%.Труднее всего пенсионерам. По словам главы комитета Рады по финансам Даниила Гетманцева, на Украине один из самых низких показателей пенсий — всего 27% от средней заработной платы. Например, в соседней Польше — 57%, в Румынии — 48%.Среднестатистическому подростку на Украине, раскрыл официальные подсчеты нардеп, полагается одна зимняя и одна демисезонная куртка на три года. Женщинам — два платья на семь лет. По-другому не выходит, ведь прожиточный минимум — всего 2900 гривен (около 5,5 тысячи рублей). Гетманцев отмечает, что это — "абстрактная категория". Прожить на такие деньги нельзя, но Киев сейчас увеличить сумму не может.Подорванная уверенность"Все экономические прогнозы отталкивались от того, что прекращение огня наступит где-то в середине 2025 года", — рассказал украинский чиновник из команды Зеленского американской газете The Washington Post.Теперь ничего хорошего до конца года власти Украины не ждут. Если сейчас Запад за счет российских активов покрывает невоенные расходы страны, такие как пенсии и здравоохранение, то в 2026-м союзники смогут обеспечить лишь половину от требуемых Киевом 40 миллиардов долларов. Расходы на украинцев вновь придется урезать, но это будет непросто."Почти не осталось того, что можно сократить. Сократить образование или здравоохранение мы не можем. В 2025-м правительство не увеличивало минимальную заработную плату. Доходы госслужащих выросли лишь незначительно. Возможностей для сокращения расходов в этих областях очень мало или совсем нет", — заявил экс-глава департамента финансовой стабильности Нацбанка Украины Виталий Ваврищук.Зарубежные инвесторы тоже не горят желанием вливать деньги в украинскую экономику. Один из западных предпринимателей объяснил WP, что темпы наступления российской армии отталкивают бизнесменов от Украины, уверенность в успехе которой подорвана.Неудобный показательДефицит бюджета — даже более значимый показатель, чем госдолг, и он страшнее, потому что его обязательно нужно закрыть, указывает политолог и экономист Александр Дудчак."Пока украинский проект Западу интересен, европейцы будут согласны в ущерб своей экономике и своему населению поддерживать киевский режим деньгами. Для них это уже устоявшаяся практика. Использование замороженных российских активов — один из вариантов. Впрочем, прибыль от них могут не только отправлять на спонсирование Украины, но и, как писали СМИ, вкладывать в более рисковые источники доходов. Не совсем легальные, скорее всего", — говорит эксперт.МВФ продолжает помогать Киеву. Недавно режим Зеленского получил очередной транш в полмиллиарда долларов, но, как это всегда бывает, с условиями. В ответ Украина обязалась увеличить коммунальные тарифы и повысить налоги. Оговорку о том, что эти меры введут только после окончания конфликта, фактически проигнорировали."Если до войны подоходный налог составлял 6,6% ВВП, а в 2023-2024 годах — 7,6% (за счет увеличения зарплат военным), то в следующем цифру хотят довести до 9,1%", — утверждает украинский экономист Даниил Монин.Так, в Раде уже зарегистрировали законопроект о налоге с цифровых продаж. По данным МВФ, Минфин Украины также обязался в этом году ввести акциз на газировку и налогообложение для покупок на маркетплейсах. Увеличив сбор с населения, Киев рассчитывает покрыть 9,5 миллиарда долларов дефицита финансирования ВСУ."Планируется усилить общий фискальный надзор и требовать выполнения норм, которые уже давно есть в украинском законодательстве. Сдаешь в аренду квартиру, таксуешь, подрабатываешь репетитором — будь добр, заплати 18% НДФЛ и пять процентов военного сбора", — объяснил экономические шаги Киева глава украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.Впрочем затягивать пояса всем придется по-разному. Пока миллионы украинцев ходят в одной куртке по несколько лет и экономят на походах в супермаркет, известный украинский собиратель донатов на ВСУ Сергей Притула упорно отказывается называть источники доходов, уверяя, что с пожертвований на боевиков не взял и гривны. В 2023 году его жена приобрела три квартиры в Киеве. На какие средства — история умалчивает, хотя догадываются многие. В любом случае бедность, охватывающая Украину, этой семье точно не грозит.

https://ria.ru/20250620/zapad-2023928142.html

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украина, киев, брюссель, даниил гетманцев, александр дудчак, мвф, вооруженные силы украины, владимир зеленский