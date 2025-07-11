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МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам - РИА Новости, 11.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 11.07.2025 (обновлено: 21:37 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/zakharova-2028688334.html
МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам
МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам - РИА Новости, 11.07.2025
МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по Алешкам, где разрушен дом, заявила в пятницу РИА Новости, что, несмотря на такие... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:34:00+03:00
2025-07-11T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
владимир сальдо
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по Алешкам, где разрушен дом, заявила в пятницу РИА Новости, что, несмотря на такие факты, поставщики оружия Киеву продолжают спонсировать "террористическое отребье" в Киеве.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что пятиэтажный дом в Алешках рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся десятки людей. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей."Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой",- сказала Захарова.
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киев, россия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, Владимир Сальдо, Херсонская область
МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам

Захарова об ударе в Алешках: поставщики оружия Украине становятся соучастниками

© Владимир Сальдо/TelegramОбрушившийся жилой дом в Алешках
Обрушившийся жилой дом в Алешках - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Обрушившийся жилой дом в Алешках
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по Алешкам, где разрушен дом, заявила в пятницу РИА Новости, что, несмотря на такие факты, поставщики оружия Киеву продолжают спонсировать "террористическое отребье" в Киеве.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что пятиэтажный дом в Алешках рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся десятки людей. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей.
«
"Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой",- сказала Захарова.
Последствия удара ВСУ по городу Алешки - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМария ЗахароваВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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