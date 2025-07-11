https://ria.ru/20250711/zakharova-2028688334.html

МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам

МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам - РИА Новости, 11.07.2025

МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по Алешкам, где разрушен дом, заявила в пятницу РИА Новости, что, несмотря на такие... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:34:00+03:00

2025-07-11T21:34:00+03:00

2025-07-11T21:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по Алешкам, где разрушен дом, заявила в пятницу РИА Новости, что, несмотря на такие факты, поставщики оружия Киеву продолжают спонсировать "террористическое отребье" в Киеве.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что пятиэтажный дом в Алешках рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся десятки людей. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей."Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой",- сказала Захарова.

https://ria.ru/20250711/dom-2028675260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, владимир сальдо, херсонская область