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МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам
МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам - РИА Новости, 11.07.2025
МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по Алешкам, где разрушен дом, заявила в пятницу РИА Новости, что, несмотря на такие... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:34:00+03:00
2025-07-11T21:34:00+03:00
2025-07-11T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по Алешкам, где разрушен дом, заявила в пятницу РИА Новости, что, несмотря на такие факты, поставщики оружия Киеву продолжают спонсировать "террористическое отребье" в Киеве.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что пятиэтажный дом в Алешках рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся десятки людей. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей."Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой",- сказала Захарова.
https://ria.ru/20250711/dom-2028675260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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МИД России отреагировал на удар ВСУ по Алешкам
Захарова об ударе в Алешках: поставщики оружия Украине становятся соучастниками