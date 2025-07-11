https://ria.ru/20250711/yurist-2028480726.html

Юрист рассказал, в каком виде адвокатов не пустят в суд даже в жару

Юрист рассказал, в каком виде адвокатов не пустят в суд даже в жару - РИА Новости, 11.07.2025

Юрист рассказал, в каком виде адвокатов не пустят в суд даже в жару

Судебные приставы могут не пустить юриста в суд, если он будет одет в шорты или сандалии, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:17:00+03:00

2025-07-11T06:17:00+03:00

2025-07-11T06:17:00+03:00

общество

италия

сергей жорин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Судебные приставы могут не пустить юриста в суд, если он будет одет в шорты или сандалии, рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин. "В 2023 году Совет судей утвердил общие правила: запрещена спортивная или пляжная одежда, кричащие надписи и "непозволительная откровенность". Судебные приставы вправе отказать во входе, если внешний вид считается неуважительным к суду, шорты, майки или сандалии - недопустимы, даже при погоде плюс 35 градусов, и могут привести к отказу в доступе в суд или дисциплинарным последствиям", - рассказал адвокат. Он пояснил, что формально нет исключений по температуре: судьи не освобождены от требований носить деловой костюм и мантию даже при жаре, но некоторые эксперты допускают послабления для мужчин, позволяя короткий рукав (рубашку без галстука) летом. Также адвокат рассказал, что существуют рекомендации Роспотребнадзора и СанПиН для сотрудников, работающих по месту нахождения организации. Согласно им, при температуре плюс 28,5 градусов рекомендуется сделать перерыв и сократить рабочий день на один час. В случае повышения температуры до 29 градусов, сокращать рабочий день рекомендуется на два часа, если столбик термометра перейдет за 30,5 градуса - на четыре часа. Что касается отдыха в рабочее время, четырехчасовую сиесту как в Италии устроить не получится, однако перерывы при такой температуре положено делать каждые 15-20 минут. Причем для этого должны быть оборудованы комнаты с охлаждением воздуха внутри. Если же не работает кондиционер, работник может потребовать объявления простоя по вине работодателя (устранение неисправности, оплата минимум 2/3 оклада) или же уйти с работы, предварительно предупредив об этом руководителя.

https://ria.ru/20250708/jurist-2027804016.html

https://ria.ru/20250624/otpusk-2024985186.html

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общество, италия, сергей жорин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)