https://ria.ru/20250711/yug-2028530681.html

"Южная" группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО

"Южная" группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2025

"Южная" группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1080 военнослужащих ВСУ и три танка за неделю, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:08:00+03:00

2025-07-11T12:08:00+03:00

2025-07-11T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1080 военнослужащих ВСУ и три танка за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и 23 автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.Уточняется также, что были уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)