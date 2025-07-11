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"Южная" группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 11.07.2025 (обновлено: 12:15 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/yug-2028530681.html
"Южная" группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО
"Южная" группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 11.07.2025
"Южная" группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1080 военнослужащих ВСУ и три танка за неделю, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1080 военнослужащих ВСУ и три танка за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и 23 автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.Уточняется также, что были уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка за неделю заняла более выгодные позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 1080 военных в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 1080 военнослужащих ВСУ и три танка за неделю, сообщили в Минобороны России.
"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и 23 автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
Уточняется также, что были уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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