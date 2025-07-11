https://ria.ru/20250711/yazyk-2028698778.html
Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком
Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком - РИА Новости, 11.07.2025
Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком
Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком или языками, указано в основах государственной языковой политики РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:05:00+03:00
2025-07-11T23:05:00+03:00
2025-07-11T23:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком или языками, указано в основах государственной языковой политики РФ. Президент России Владимир Путин ранее своим указом утвердил основы государственной языковой политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Всем гражданам Российской Федерации гарантируется право на пользование родным языком (родными языками)", - говорится в документе. Указано, что в качестве таких языков рассматриваются один или несколько языков из числа языков народов России, к которым относится русский язык, являющийся государственным, а также другие языки, осваиваемые гражданином в раннем возрасте вследствие проживания в определенной языковой среде, язык этнической группы, к которой гражданин себя причисляет. Русский язык, как отмечено в документе, является языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком
Госполитика гарантирует всем гражданам России право на пользование родным языком
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком или языками, указано в основах государственной языковой политики РФ.
Президент России Владимир Путин
ранее своим указом утвердил основы государственной языковой политики. Документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Всем гражданам Российской Федерации гарантируется право на пользование родным языком (родными языками)", - говорится в документе.
Указано, что в качестве таких языков рассматриваются один или несколько языков из числа языков народов России, к которым относится русский язык, являющийся государственным, а также другие языки, осваиваемые гражданином в раннем возрасте вследствие проживания в определенной языковой среде, язык этнической группы, к которой гражданин себя причисляет.
Русский язык, как отмечено в документе, является языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.