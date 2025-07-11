Рейтинг@Mail.ru
Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028698778.html
Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком
Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком - РИА Новости, 11.07.2025
Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком
Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком или языками, указано в основах государственной языковой политики РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:05:00+03:00
2025-07-11T23:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744392185_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_1c03e31155ef5cf694886e8d0a1342ab.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком или языками, указано в основах государственной языковой политики РФ. Президент России Владимир Путин ранее своим указом утвердил основы государственной языковой политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Всем гражданам Российской Федерации гарантируется право на пользование родным языком (родными языками)", - говорится в документе. Указано, что в качестве таких языков рассматриваются один или несколько языков из числа языков народов России, к которым относится русский язык, являющийся государственным, а также другие языки, осваиваемые гражданином в раннем возрасте вследствие проживания в определенной языковой среде, язык этнической группы, к которой гражданин себя причисляет. Русский язык, как отмечено в документе, является языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744392185_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_18c8a3dc134ca15ea33e0a70a14f3af8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком

Госполитика гарантирует всем гражданам России право на пользование родным языком

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком или языками, указано в основах государственной языковой политики РФ.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом утвердил основы государственной языковой политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Всем гражданам Российской Федерации гарантируется право на пользование родным языком (родными языками)", - говорится в документе.
Указано, что в качестве таких языков рассматриваются один или несколько языков из числа языков народов России, к которым относится русский язык, являющийся государственным, а также другие языки, осваиваемые гражданином в раннем возрасте вследствие проживания в определенной языковой среде, язык этнической группы, к которой гражданин себя причисляет.
Русский язык, как отмечено в документе, является языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Вчера, 17:44
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала