https://ria.ru/20250711/yazyk-2028698778.html

Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком

Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком - РИА Новости, 11.07.2025

Госполитика гарантирует гражданам России право на пользование родным языком

Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком или языками, указано в основах государственной языковой политики РФ. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:05:00+03:00

2025-07-11T23:05:00+03:00

2025-07-11T23:05:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком или языками, указано в основах государственной языковой политики РФ. Президент России Владимир Путин ранее своим указом утвердил основы государственной языковой политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Всем гражданам Российской Федерации гарантируется право на пользование родным языком (родными языками)", - говорится в документе. Указано, что в качестве таких языков рассматриваются один или несколько языков из числа языков народов России, к которым относится русский язык, являющийся государственным, а также другие языки, осваиваемые гражданином в раннем возрасте вследствие проживания в определенной языковой среде, язык этнической группы, к которой гражданин себя причисляет. Русский язык, как отмечено в документе, является языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

https://ria.ru/20250711/yazyk-2028637720.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин