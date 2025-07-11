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Русский язык официально признали основой российской государственности
Русский язык официально признали основой российской государственности - РИА Новости, 11.07.2025
Русский язык официально признали основой российской государственности
Русский язык является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными российскими ценностями, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:18:00+03:00
2025-07-11T18:18:00+03:00
2025-07-11T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Русский язык является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными российскими ценностями, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. "Русский язык является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями", - говорится в указе.
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россия, общество
Русский язык официально признали основой российской государственности
Русский язык официально признали одной из основ российской государственности