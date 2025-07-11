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Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке - РИА Новости, 11.07.2025
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18:09 11.07.2025 (обновлено: 18:39 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028651229.html
Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке
Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке - РИА Новости, 11.07.2025
Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке
Россия намерена расширять сотрудничество в области образования на русском языке и изучения его как иностранного, следует из Основ государственной языковой... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:09:00+03:00
2025-07-11T18:39:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия намерена расширять сотрудничество в области образования на русском языке и изучения его как иностранного, следует из Основ государственной языковой политики России, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным.&quot;Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются... расширение межгосударственного сотрудничества в области образования на русском языке и изучения русского языка как иностранного&quot;, - говорится в документе.Также к задачам отнесено издание и распространение государственных учебников и учебных пособий для изучения русского языка как иностранного, в том числе в образовательных организациях за пределами РФ и формирование кадрового резерва преподавателей-русистов в мире.
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028650443.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке

Россия намерена расширять сотрудничество в области образования на русском языке

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкИностранные студенты
Иностранные студенты - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия намерена расширять сотрудничество в области образования на русском языке и изучения его как иностранного, следует из Основ государственной языковой политики России, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным.
«

"Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются... расширение межгосударственного сотрудничества в области образования на русском языке и изучения русского языка как иностранного", - говорится в документе.

Также к задачам отнесено издание и распространение государственных учебников и учебных пособий для изучения русского языка как иностранного, в том числе в образовательных организациях за пределами РФ и формирование кадрового резерва преподавателей-русистов в мире.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Развитие лингвистической адаптации включили в задачи языковой политики
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