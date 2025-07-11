https://ria.ru/20250711/yazyk-2028651229.html

Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке

Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке - РИА Новости, 11.07.2025

Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке

Россия намерена расширять сотрудничество в области образования на русском языке и изучения его как иностранного, следует из Основ государственной языковой... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:09:00+03:00

2025-07-11T18:09:00+03:00

2025-07-11T18:39:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия намерена расширять сотрудничество в области образования на русском языке и изучения его как иностранного, следует из Основ государственной языковой политики России, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются... расширение межгосударственного сотрудничества в области образования на русском языке и изучения русского языка как иностранного", - говорится в документе.Также к задачам отнесено издание и распространение государственных учебников и учебных пособий для изучения русского языка как иностранного, в том числе в образовательных организациях за пределами РФ и формирование кадрового резерва преподавателей-русистов в мире.

https://ria.ru/20250711/rossiya-2028650443.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин