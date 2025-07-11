https://ria.ru/20250711/yazyk-2028651229.html
Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке
Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке - РИА Новости, 11.07.2025
Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке
Россия намерена расширять сотрудничество в области образования на русском языке и изучения его как иностранного, следует из Основ государственной языковой... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:09:00+03:00
2025-07-11T18:09:00+03:00
2025-07-11T18:39:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия намерена расширять сотрудничество в области образования на русском языке и изучения его как иностранного, следует из Основ государственной языковой политики России, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются... расширение межгосударственного сотрудничества в области образования на русском языке и изучения русского языка как иностранного", - говорится в документе.Также к задачам отнесено издание и распространение государственных учебников и учебных пособий для изучения русского языка как иностранного, в том числе в образовательных организациях за пределами РФ и формирование кадрового резерва преподавателей-русистов в мире.
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028650443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Россия будет расширять сотрудничество в образовании на русском языке
Россия намерена расширять сотрудничество в области образования на русском языке