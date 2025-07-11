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Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия - РИА Новости, 11.07.2025
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17:47 11.07.2025 (обновлено: 18:01 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028640563.html
Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия
Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия - РИА Новости, 11.07.2025
Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия
Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия в стране, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:47:00+03:00
2025-07-11T18:01:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия в стране, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."﻿﻿Российская Федерация проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия, сочетающего в себе функционирование русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия, общество
Россия, Общество
Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия

Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки языкового многообразия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия в стране, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
«
"﻿﻿Российская Федерация проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия, сочетающего в себе функционирование русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин утвердил основы государственной языковой политики
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