https://ria.ru/20250711/yazyk-2028640563.html
Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия
Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия - РИА Новости, 11.07.2025
Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия
Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия в стране, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:47:00+03:00
2025-07-11T17:47:00+03:00
2025-07-11T18:01:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия в стране, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Российская Федерация проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия, сочетающего в себе функционирование русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250711/osnovy-2028633194.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия
Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки языкового многообразия