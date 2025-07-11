https://ria.ru/20250711/yazyk-2028640563.html

Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия

Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия - РИА Новости, 11.07.2025

Россия проводит политику сохранения и развития языкового многообразия

Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия в стране, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:47:00+03:00

2025-07-11T17:47:00+03:00

2025-07-11T18:01:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия в стране, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."﻿﻿Российская Федерация проводит политику сохранения, развития и поддержки существующего языкового многообразия, сочетающего в себе функционирование русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/osnovy-2028633194.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество