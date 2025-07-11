Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
"Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", — говорится в документе.
Основные положения
- Русский язык — одна из основ российской государственности.
- Он объединяет многонациональный российский народ и другие народы мира в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира.
- Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки языкового многообразия в стране.
- Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры, дискриминации российских СМИ, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
- Языковая политика призвана укрепить позиции русского языка в мире.
- Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком.
- Поддержка государственных языков России включает их обеспечение базовыми технологиями, в том числе машинным переводом.
Задачи государственной языковой политики
- Сократить использование иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке.
- Создать условия для продвижения русского как языка межнационального общения на постсоветском пространстве.
- Повысить интерес к русскому языку в других странах и увеличить число иностранцев, владеющих русским.
- Улучшить условия языковой адаптации иностранцев в России.
- Поддерживать объединения русскоговорящих граждан за рубежом.
- Создать единую линейку школьных учебников по госязыкам республик в составе России.
- Расширять сотрудничество в области образования на русском языке и изучения его как иностранного.
- Создать систему тестирования детей-иностранцев по русскому языку при приеме в школу.
- Продвигать за рубежом вещание СМИ на русском языке с учетом государственных интересов.
- Расширить присутствие русского языка в интернете.
- Сформировать резерв учителей-русистов в мире.
- Соблюдать нормы русского языка в рекламе и телепрограммах.
- Способствовать переводу русской художественной литературы на иностранные языки.
- Ввести единую методологию преподавания русского языка и литературы в школах.
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Риски в области государственной языковой политики
- Попытки некоторых стран сократить пространство использования русского языка.
- Отсутствие федерального органа власти, занимающегося защитой и развитием языков народов России.
- Необоснованное использование иностранных слов в официальном общении.
- Сокращение численности носителей языков народов России и сфер использования таких языков.