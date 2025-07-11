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Путин подписал указ об основах государственной языковой политики - РИА Новости, 11.07.2025
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17:44 11.07.2025 (обновлено: 19:19 11.07.2025)
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Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Путин подписал указ об основах государственной языковой политики - РИА Новости, 11.07.2025
Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:44:00+03:00
2025-07-11T19:19:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", — говорится в документе.Основные положенияЗадачи государственной языковой политики Риски в области государственной языковой политики
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общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин

Путин подписал указ об основах государственной языковой политики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.
"Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", — говорится в документе.

Основные положения

  • Русский язык — одна из основ российской государственности.
  • Он объединяет многонациональный российский народ и другие народы мира в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира.
  • Россия проводит политику сохранения, развития и поддержки языкового многообразия в стране.
  • Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры, дискриминации российских СМИ, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
  • Языковая политика призвана укрепить позиции русского языка в мире.
  • Всем гражданам России гарантируется право на пользование родным языком.
  • Поддержка государственных языков России включает их обеспечение базовыми технологиями, в том числе машинным переводом.
Путин об основным задачах государственной языковой политики - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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5 июня, 15:32

Задачи государственной языковой политики

  • Сократить использование иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке.
  • Создать условия для продвижения русского как языка межнационального общения на постсоветском пространстве.
  • Повысить интерес к русскому языку в других странах и увеличить число иностранцев, владеющих русским.
  • Улучшить условия языковой адаптации иностранцев в России.
  • Поддерживать объединения русскоговорящих граждан за рубежом.
  • Создать единую линейку школьных учебников по госязыкам республик в составе России.
  • Расширять сотрудничество в области образования на русском языке и изучения его как иностранного.
  • Создать систему тестирования детей-иностранцев по русскому языку при приеме в школу.
  • Продвигать за рубежом вещание СМИ на русском языке с учетом государственных интересов.
  • Расширить присутствие русского языка в интернете.
  • Сформировать резерв учителей-русистов в мире.
  • Соблюдать нормы русского языка в рекламе и телепрограммах.
  • Способствовать переводу русской художественной литературы на иностранные языки.
  • Ввести единую методологию преподавания русского языка и литературы в школах.
Путин об учреждении дня языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путин предложил учредить день языков народов России
5 июня, 15:28

Риски в области государственной языковой политики

  • Попытки некоторых стран сократить пространство использования русского языка.
  • Отсутствие федерального органа власти, занимающегося защитой и развитием языков народов России.
  • Необоснованное использование иностранных слов в официальном общении.
  • Сокращение численности носителей языков народов России и сфер использования таких языков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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