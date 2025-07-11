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В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 11.07.2025

В Николаеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:19:00+03:00

2025-07-11T03:19:00+03:00

2025-07-11T03:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 1.28 мск. "В Николаеве были слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250711/vzryvy-2028469511.html

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россия

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николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины