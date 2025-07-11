https://ria.ru/20250711/vystavka-2028573826.html

Пушкинский музей, РОСИЗО и Росатом открыли совместную выставку в "Зарядье"

Пушкинский музей, РОСИЗО и Росатом открыли совместную выставку в "Зарядье" - РИА Новости, 11.07.2025

Пушкинский музей, РОСИЗО и Росатом открыли совместную выставку в "Зарядье"

Пушкинский музей, РОСИЗО и Росатом открыли совместную выставку "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности России в парке "Зарядье", сообщили в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:49:00+03:00

2025-07-11T14:49:00+03:00

2025-07-11T16:44:00+03:00

музейные маршруты россии

росизо

зарядье

гмии (пушкинский музей)

парк "зарядье"

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пушкинский музей, РОСИЗО и Росатом открыли совместную выставку "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности России в парке "Зарядье", сообщили в министерстве культуры России. Выставка продлится до 15 сентября. "В выставочном пространстве парка "Зарядье" стартовал проект "Энергия мечты", организованный центром "РОСИЗО", ГМИИ им. Пушкина и госкорпорацией "Росатом" к 80-летию отечественной атомной промышленности. Экспозиция рассказывает о развитии атомной энергетики в России через произведения искусства", - говорится в сообщении. В экспозицию вошли работы знаковых мастеров авангардной школы, социалистического реализма и кинетического искусства: произведения Павла Филонова, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и других отечественных художников из коллекций РОСИЗО, Пушкинского музея, Третьяковской галереи, Русского музея и еще 20 федеральных и региональных музеев, а также российских государственных и частных собраний. В трех тематических блоках выставки экспонаты демонстрируют влияние атомной энергетики на развитие научной и художественной мысли. В первом блоке проекта - произведения художников 1910–1930-х годов – времени ключевых научных открытий, заложивших фундамент для развития атомной отрасли. Второй раздел, "Энергия созидания", посвящен развитию атомной промышленности в 1940–1980-е годы. В заключительной части выставки представлена история создания Государственной корпорации "Росатом": для этого раздела была создана интерактивная инсталляция, которая демонстрирует, как идеи человека могут влиять на окружающий мир и менять будущее. "Новый совместный проект РОСИЗО, Пушкинского музея и нашего многолетнего партнера – Росатома – на пересечении науки и творчества позволяет прочувствовать значение этого уникального пласта нашего наследия для истории и современности", – приводятся слова директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елены Харламовой. Руководитель программы "Территория культуры Росатома" Оксана Конышева добавила, что новая выставка – это большой, глубокий и красивый рассказ о мощной энергии, будущем и людях, мечты которых сбылись благодаря их невероятному труду, любви к делу и стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

росизо, зарядье, гмии (пушкинский музей) , парк "зарядье"