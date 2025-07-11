Пушкинский музей, РОСИЗО и Росатом открыли совместную выставку в "Зарядье"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пушкинский музей, РОСИЗО и Росатом открыли совместную выставку "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности России в парке "Зарядье", сообщили в министерстве культуры России.
Выставка продлится до 15 сентября.
"В выставочном пространстве парка "Зарядье" стартовал проект "Энергия мечты", организованный центром "РОСИЗО", ГМИИ им. Пушкина и госкорпорацией "Росатом" к 80-летию отечественной атомной промышленности. Экспозиция рассказывает о развитии атомной энергетики в России через произведения искусства", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
4 из 4
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
1 из 4
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
2 из 4
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
3 из 4
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
4 из 4
В экспозицию вошли работы знаковых мастеров авангардной школы, социалистического реализма и кинетического искусства: произведения Павла Филонова, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и других отечественных художников из коллекций РОСИЗО, Пушкинского музея, Третьяковской галереи, Русского музея и еще 20 федеральных и региональных музеев, а также российских государственных и частных собраний.
В трех тематических блоках выставки экспонаты демонстрируют влияние атомной энергетики на развитие научной и художественной мысли.
В первом блоке проекта - произведения художников 1910–1930-х годов – времени ключевых научных открытий, заложивших фундамент для развития атомной отрасли. Второй раздел, "Энергия созидания", посвящен развитию атомной промышленности в 1940–1980-е годы. В заключительной части выставки представлена история создания Государственной корпорации "Росатом": для этого раздела была создана интерактивная инсталляция, которая демонстрирует, как идеи человека могут влиять на окружающий мир и менять будущее.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
4 из 4
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
1 из 4
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
2 из 4
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
3 из 4
Выставка "Энергия мечты" к 80-летию атомной промышленности открылась в "Зарядье"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО"
4 из 4
"Новый совместный проект РОСИЗО, Пушкинского музея и нашего многолетнего партнера – Росатома – на пересечении науки и творчества позволяет прочувствовать значение этого уникального пласта нашего наследия для истории и современности", – приводятся слова директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елены Харламовой.
Руководитель программы "Территория культуры Росатома" Оксана Конышева добавила, что новая выставка – это большой, глубокий и красивый рассказ о мощной энергии, будущем и людях, мечты которых сбылись благодаря их невероятному труду, любви к делу и стране.