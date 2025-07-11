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Еврокомиссия сократит выплаты странам, "нарушающим нормы демократии" - РИА Новости, 11.07.2025
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12:23 11.07.2025
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Еврокомиссия сократит выплаты странам, "нарушающим нормы демократии"
Еврокомиссия сократит выплаты странам, "нарушающим нормы демократии" - РИА Новости, 11.07.2025
Еврокомиссия сократит выплаты странам, "нарушающим нормы демократии"
Еврокомиссия собирается ограничить выплату миллиардов евро из общего бюджета ЕС странам-членам блока, которые якобы нарушают "демократические нормы", сообщает... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:23:00+03:00
2025-07-11T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия собирается ограничить выплату миллиардов евро из общего бюджета ЕС странам-членам блока, которые якобы нарушают "демократические нормы", сообщает издание Politico со ссылкой на план расходов ЕС на 2028-2034 годы. "ЕК намерена ужесточить меры в отношении стран, нарушающих демократические нормы, увязав выплаты в размере миллиардов евро с соблюдением европейских стандартов", - говорится в публикации. Согласно изданию, это означает, что страны, которые якобы нарушили свободу судебных разбирательств и СМИ, рискуют лишиться значительной доли финансирования из общего бюджета ЕС, тогда как ранее эти меры касались лишь части бюджета в размере 1,2 триллиона евро. Как отмечается, несколько стран ЕС, в частности, Финляндия, поддержали принятие этих мер, тогда как Венгрия в своем отчете о них заявила, что подобные ограничения "позволяют оказывать произвольное политическое давление в областях политики, не связанных с защитой бюджета ЕС". По данным Politico, аналогичную позицию заняла и Словакия. В декабре прошлого года Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
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в мире, венгрия, финляндия, словакия, politico, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Финляндия, Словакия, Politico, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия сократит выплаты странам, "нарушающим нормы демократии"

Politico: ЕК ограничит бюджетные выплаты странам, нарушающим нормы демократии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия собирается ограничить выплату миллиардов евро из общего бюджета ЕС странам-членам блока, которые якобы нарушают "демократические нормы", сообщает издание Politico со ссылкой на план расходов ЕС на 2028-2034 годы.
"ЕК намерена ужесточить меры в отношении стран, нарушающих демократические нормы, увязав выплаты в размере миллиардов евро с соблюдением европейских стандартов", - говорится в публикации.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
СМИ: в ЕС хотят держать в тайне план по отказу от российских энергоресурсов
Вчера, 17:56
Согласно изданию, это означает, что страны, которые якобы нарушили свободу судебных разбирательств и СМИ, рискуют лишиться значительной доли финансирования из общего бюджета ЕС, тогда как ранее эти меры касались лишь части бюджета в размере 1,2 триллиона евро.
Как отмечается, несколько стран ЕС, в частности, Финляндия, поддержали принятие этих мер, тогда как Венгрия в своем отчете о них заявила, что подобные ограничения "позволяют оказывать произвольное политическое давление в областях политики, не связанных с защитой бюджета ЕС". По данным Politico, аналогичную позицию заняла и Словакия.
В декабре прошлого года Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Reuters: ЕК уже скоро может принять новые ограничения на нефть из России
Вчера, 19:11
 
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