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В ЛНР выдворили четырех мигрантов
В ЛНР выдворили четырех мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025
В ЛНР выдворили четырех мигрантов
Четырех незаконно находящихся на территории России мигрантов выявили в ДНР в рамках проверок и выдворили из страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:52:00+03:00
2025-07-11T18:52:00+03:00
2025-07-11T18:52:00+03:00
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Четырех незаконно находящихся на территории России мигрантов выявили в ДНР в рамках проверок и выдворили из страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий регионального управления ФСБ России, МВД по ДНР и Росгвардии в городе Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории нашей страны", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего были проверены 333 иностранца в местах массового скопления иностранных граждан. "По факту проверки составлен 61 протокол об административных и уголовных правонарушениях за подделку документов и употребление наркотических средств, 4 мигранта выдворены за пределы Российской Федерации", - уточнили в УФСБ.
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В ЛНР выдворили четырех мигрантов
В ЛНР выдворили четырех незаконно находящихся в РФ мигрантов