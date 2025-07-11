Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР выдворили четырех мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/vydvorili-2028664893.html
В ЛНР выдворили четырех мигрантов
В ЛНР выдворили четырех мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025
В ЛНР выдворили четырех мигрантов
Четырех незаконно находящихся на территории России мигрантов выявили в ДНР в рамках проверок и выдворили из страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:52:00+03:00
2025-07-11T18:52:00+03:00
россия
донецкая народная республика
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Четырех незаконно находящихся на территории России мигрантов выявили в ДНР в рамках проверок и выдворили из страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий регионального управления ФСБ России, МВД по ДНР и Росгвардии в городе Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории нашей страны", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего были проверены 333 иностранца в местах массового скопления иностранных граждан. "По факту проверки составлен 61 протокол об административных и уголовных правонарушениях за подделку документов и употребление наркотических средств, 4 мигранта выдворены за пределы Российской Федерации", - уточнили в УФСБ.
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В ЛНР выдворили четырех мигрантов

В ЛНР выдворили четырех незаконно находящихся в РФ мигрантов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Четырех незаконно находящихся на территории России мигрантов выявили в ДНР в рамках проверок и выдворили из страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных мероприятий регионального управления ФСБ России, МВД по ДНР и Росгвардии в городе Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории нашей страны", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что всего были проверены 333 иностранца в местах массового скопления иностранных граждан.
"По факту проверки составлен 61 протокол об административных и уголовных правонарушениях за подделку документов и употребление наркотических средств, 4 мигранта выдворены за пределы Российской Федерации", - уточнили в УФСБ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Госдуме предложили выдавать мигрантам гражданство при уплате налогов
Вчера, 15:06
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала