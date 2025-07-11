https://ria.ru/20250711/vydvorili-2028664893.html

В ЛНР выдворили четырех мигрантов

В ЛНР выдворили четырех мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025

В ЛНР выдворили четырех мигрантов

Четырех незаконно находящихся на территории России мигрантов выявили в ДНР в рамках проверок и выдворили из страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:52:00+03:00

2025-07-11T18:52:00+03:00

2025-07-11T18:52:00+03:00

россия

донецкая народная республика

мариуполь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Четырех незаконно находящихся на территории России мигрантов выявили в ДНР в рамках проверок и выдворили из страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий регионального управления ФСБ России, МВД по ДНР и Росгвардии в городе Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории нашей страны", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего были проверены 333 иностранца в местах массового скопления иностранных граждан. "По факту проверки составлен 61 протокол об административных и уголовных правонарушениях за подделку документов и употребление наркотических средств, 4 мигранта выдворены за пределы Российской Федерации", - уточнили в УФСБ.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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россия, донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия