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"Подобное не повторится": Вучич почтил память жертв в Сребренице - РИА Новости, 11.07.2025
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18:01 11.07.2025 (обновлено: 21:31 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/vuchich-2028647245.html
"Подобное не повторится": Вучич почтил память жертв в Сребренице
"Подобное не повторится": Вучич почтил память жертв в Сребренице - РИА Новости, 11.07.2025
"Подобное не повторится": Вучич почтил память жертв в Сребренице
Президент Сербии Александр Вучич в соцсетях выразил соболезнования семьям погибших 30 лет назад в Сребренице бошняков (славян-мусульман) и заверил, что подобные РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:01:00+03:00
2025-07-11T21:31:00+03:00
сребреница
сербия
россия
антониу кошта
марк рютте
евросовет
нато
оон
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БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в соцсетях выразил соболезнования семьям погибших 30 лет назад в Сребренице бошняков (славян-мусульман) и заверил, что подобные трагические события больше не повторятся. В пятницу в Сребренице в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) проходят траурные мероприятия в память о погибших бошняках – славянах-мусульманах, были захоронены останки еще семи идентифицированных жертв событий 1995 года. На мероприятии с видеообращением выступил генсек НАТО Марк Рютте, лично присутствовали председатель Евросовета Антониу Кошта, главный прокурор Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Серж Браммерц, премьер Хорватии Андрей Пленкович. "Сегодня исполняется 30 лет от страшного преступления в Сребренице. Не можем изменить прошлое, но можем изменить будущее. Еще раз от имени граждан Сербии выражаю соболезнования семьям бошняцких жертв, уверен, что подобное преступление никогда больше не повторится", - написал Вучич на английском языке в соцсети Х*. Генеральная Ассамблея ООН в мае 2024 года одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 стран - членов ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовали в голосовании. Вучич после голосования заявил, что Сербия будет помнить голосование России, КНР, Венгрии и ОАЭ против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Генассамблея ООН в тексте "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Документ осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". Силы мусульманской армии Республики Босния и Герцеговина под командованием Насера Орича, находясь под защитой голландского контингента ООН в "демилитаризованной зоне" Сребреница в 1995 году совершали карательные вылазки в близлежащие сербские села и поселки. В поселке Братунац в Подринье ежегодно отмечается День памяти жертв преступлений над боснийскими сербами в войне 1992-1995 годов. В июле 1995 года, после того как город Сребреница на востоке БиГ перешел под контроль сил боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В городе Восточное Сараево Республики Сербской БиГ в 2017 году была установлена памятная доска, а 8 июля 2025 года - памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, по данным различных источников, оно превышает 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России
https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html
https://ria.ru/20250703/izrail-2026894465.html
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сребреница, сербия, россия, антониу кошта, марк рютте, евросовет, нато, оон, александр вучич
Сребреница, Сербия, Россия, Антониу Кошта, Марк Рютте, Евросовет, НАТО, ООН, Александр Вучич
"Подобное не повторится": Вучич почтил память жертв в Сребренице

Вучич в соцсетях выразил соболезнования семьям погибших в Сребренице

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в соцсетях выразил соболезнования семьям погибших 30 лет назад в Сребренице бошняков (славян-мусульман) и заверил, что подобные трагические события больше не повторятся.
В пятницу в Сребренице в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) проходят траурные мероприятия в память о погибших бошняках – славянах-мусульманах, были захоронены останки еще семи идентифицированных жертв событий 1995 года. На мероприятии с видеообращением выступил генсек НАТО Марк Рютте, лично присутствовали председатель Евросовета Антониу Кошта, главный прокурор Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Серж Браммерц, премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Вчера, 00:44
"Сегодня исполняется 30 лет от страшного преступления в Сребренице. Не можем изменить прошлое, но можем изменить будущее. Еще раз от имени граждан Сербии выражаю соболезнования семьям бошняцких жертв, уверен, что подобное преступление никогда больше не повторится", - написал Вучич на английском языке в соцсети Х*.
Генеральная Ассамблея ООН в мае 2024 года одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 стран - членов ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовали в голосовании.
Вучич после голосования заявил, что Сербия будет помнить голосование России, КНР, Венгрии и ОАЭ против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции.
По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Генассамблея ООН в тексте "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Документ осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
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Силы мусульманской армии Республики Босния и Герцеговина под командованием Насера Орича, находясь под защитой голландского контингента ООН в "демилитаризованной зоне" Сребреница в 1995 году совершали карательные вылазки в близлежащие сербские села и поселки. В поселке Братунац в Подринье ежегодно отмечается День памяти жертв преступлений над боснийскими сербами в войне 1992-1995 годов.
В июле 1995 года, после того как город Сребреница на востоке БиГ перешел под контроль сил боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа.
В городе Восточное Сараево Республики Сербской БиГ в 2017 году была установлена памятная доска, а 8 июля 2025 года - памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, по данным различных источников, оно превышает 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России
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Вчера, 11:46
 
СребреницаСербияРоссияАнтониу КоштаМарк РюттеЕвросоветНАТОООНАлександр Вучич
 
 
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