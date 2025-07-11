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Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию из-под обрушившегося дома в Алешках
Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию из-под обрушившегося дома в Алешках - РИА Новости, 11.07.2025
Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию из-под обрушившегося дома в Алешках
Дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей из-под обрушившегося жилого дома в херсонских Алешках, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:10:00+03:00
2025-07-11T19:10:00+03:00
2025-07-11T20:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей из-под обрушившегося жилого дома в херсонских Алешках, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди. "Дроны ВСУ находятся в воздухе и препятствуют эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей", - сказал Василенко.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию из-под обрушившегося дома в Алешках
Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию людей из-под обрушившегося дома в Алешках