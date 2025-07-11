https://ria.ru/20250711/vsu-2028666562.html

Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию из-под обрушившегося дома в Алешках

Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию из-под обрушившегося дома в Алешках - РИА Новости, 11.07.2025

Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию из-под обрушившегося дома в Алешках

Дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей из-под обрушившегося жилого дома в херсонских Алешках, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:10:00+03:00

2025-07-11T19:10:00+03:00

2025-07-11T20:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028675613_0:0:591:332_1920x0_80_0_0_6fcb804e22a025345663166009bdd8f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей из-под обрушившегося жилого дома в херсонских Алешках, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди. "Дроны ВСУ находятся в воздухе и препятствуют эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей", - сказал Василенко.

https://ria.ru/20250711/belgorod-2028662836.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия