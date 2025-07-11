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ВСУ за неделю потеряли свыше 1400 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 11.07.2025 (обновлено: 12:16 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/vsu-2028531595.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 1400 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1400 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 11.07.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1400 боевиков в зоне действий "Востока"
Российская группировка "Восток" за неделю освободила два населённых пункта в ДНР, ВСУ потеряли более 1400 военнослужащих и шесть танков, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:10:00+03:00
2025-07-11T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российская группировка "Восток" за неделю освободила два населённых пункта в ДНР, ВСУ потеряли более 1400 военнослужащих и шесть танков, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Поддубное и Толстой Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 июля."Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, шесть танков, 16 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли свыше 1400 боевиков в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1400 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российская группировка "Восток" за неделю освободила два населённых пункта в ДНР, ВСУ потеряли более 1400 военнослужащих и шесть танков, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Поддубное и Толстой Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 июля.
"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, шесть танков, 16 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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