https://ria.ru/20250711/vsu-2028530771.html

ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 11.07.2025

ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада"

Украинские войска потеряли за неделю более 1550 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:09:00+03:00

2025-07-11T12:09:00+03:00

2025-07-11T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_0:69:2870:1683_1920x0_80_0_0_48cc46d3f5e74d30f8615b2f85ef9859.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю более 1550 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял более 1550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, включая две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20250711/dolina-2028530026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины