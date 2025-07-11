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ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 11.07.2025 (обновлено: 12:11 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/vsu-2028530771.html
ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 11.07.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада"
Украинские войска потеряли за неделю более 1550 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:09:00+03:00
2025-07-11T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю более 1550 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял более 1550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, включая две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли более 1550 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1550 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю более 1550 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Противник потерял более 1550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, включая две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
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