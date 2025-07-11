https://ria.ru/20250711/vsu-2028530539.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 11.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Севера"

Подразделения группировки войск "Север" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ в Сумской области, потери украинских войск составили более 1260... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:08:00+03:00

2025-07-11T12:08:00+03:00

2025-07-11T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ в Сумской области, потери украинских войск составили более 1260 военнослужащих, танк и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Бессаловка. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1260 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 52 автомобиля. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, включая две 1550-мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250711/vsu-2028487941.html

сумская область

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)