https://ria.ru/20250711/vsu-2028483597.html
Количество бронетехники ВСУ на поле боя снизилось, рассказал боец
Количество бронетехники ВСУ на поле боя снизилось, рассказал боец - РИА Новости, 11.07.2025
Количество бронетехники ВСУ на поле боя снизилось, рассказал боец
Количество бронетехники ВСУ на поля боя снизилось, заявил РИА Новости механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:17:00+03:00
2025-07-11T07:17:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 июля - РИА Новости. Количество бронетехники ВСУ на поля боя снизилось, заявил РИА Новости механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона "Сомали" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Столичный". "По бронетехнике да, противник подпросел (уменьшилось количество техники ВСУ – ред.), по малой авиации у них пока что еще достаточно FPV (дрон-камикадзе – ред.), "Баба-Яга" (грузоподъемный дизельный дрон - ред.), – сообщил боец. Он также выразил уверенность, что вопросы противодействия вражеским БПЛА в скором времени будут решены.
https://ria.ru/20250711/vsu-2028481811.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Количество бронетехники ВСУ на поле боя снизилось, рассказал боец
Количество бронетехники ВСУ на поле боя снизилось