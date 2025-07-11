https://ria.ru/20250711/vsu-2028480217.html
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки - РИА Новости, 11.07.2025
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки
Украинские военные, которые расстреляли двух пленных российских солдат возле села Комар в ДНР, сдались в плен меньше чем через сутки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:03:00+03:00
2025-07-11T06:03:00+03:00
2025-07-11T06:14:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные, которые расстреляли двух пленных российских солдат возле села Комар в ДНР, сдались в плен меньше чем через сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Девятого июня в районе 18.00 рядовой Скубак Игорь Сергеевич в 30 метрах от позиции "Щука" недалеко от села Комар расстрелял двух пленных российских солдат, а уже на следующий день в районе 11.00 трое из его группы, включая Скубака, сдалась в плен, оказавший сопротивление украинский солдат с позывным "Карп" был уничтожен", - сказал собеседник агентства. РИА Новости 8 июля публиковало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен. В последнем докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что с февраля 2022 года ВСУ казнили как минимум 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя, в том числе одного в ДНР в конце 2024-го. Прокуратура и Следственный комитет России документируют и расследуют все преступления, совершенные украинскими боевиками и наемниками на территории приграничных регионов. Среди них есть осужденные и те, кто ожидает вынесения приговора.
https://ria.ru/20250612/vsu-2022444473.html
https://ria.ru/20250619/boets-2023775439.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, ООН
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки
Расстрелявшие пленных у Комара солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки