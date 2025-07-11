Рейтинг@Mail.ru
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 11.07.2025 (обновлено: 06:14 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/vsu-2028480217.html
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки - РИА Новости, 11.07.2025
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки
Украинские военные, которые расстреляли двух пленных российских солдат возле села Комар в ДНР, сдались в плен меньше чем через сутки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:03:00+03:00
2025-07-11T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные, которые расстреляли двух пленных российских солдат возле села Комар в ДНР, сдались в плен меньше чем через сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Девятого июня в районе 18.00 рядовой Скубак Игорь Сергеевич в 30 метрах от позиции "Щука" недалеко от села Комар расстрелял двух пленных российских солдат, а уже на следующий день в районе 11.00 трое из его группы, включая Скубака, сдалась в плен, оказавший сопротивление украинский солдат с позывным "Карп" был уничтожен", - сказал собеседник агентства. РИА Новости 8 июля публиковало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен. В последнем докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что с февраля 2022 года ВСУ казнили как минимум 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя, в том числе одного в ДНР в конце 2024-го. Прокуратура и Следственный комитет России документируют и расследуют все преступления, совершенные украинскими боевиками и наемниками на территории приграничных регионов. Среди них есть осужденные и те, кто ожидает вынесения приговора.
https://ria.ru/20250612/vsu-2022444473.html
https://ria.ru/20250619/boets-2023775439.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, ООН
Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки

Расстрелявшие пленных у Комара солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные, которые расстреляли двух пленных российских солдат возле села Комар в ДНР, сдались в плен меньше чем через сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Девятого июня в районе 18.00 рядовой Скубак Игорь Сергеевич в 30 метрах от позиции "Щука" недалеко от села Комар расстрелял двух пленных российских солдат, а уже на следующий день в районе 11.00 трое из его группы, включая Скубака, сдалась в плен, оказавший сопротивление украинский солдат с позывным "Карп" был уничтожен", - сказал собеседник агентства.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Украинский боевик рассказал, как попал в плен
12 июня, 10:36
РИА Новости 8 июля публиковало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен.
В последнем докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что с февраля 2022 года ВСУ казнили как минимум 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя, в том числе одного в ДНР в конце 2024-го.
Прокуратура и Следственный комитет России документируют и расследуют все преступления, совершенные украинскими боевиками и наемниками на территории приграничных регионов. Среди них есть осужденные и те, кто ожидает вынесения приговора.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Российский боец "божьим словом" убедил двух боевиков ВСУ сдаться в плен
19 июня, 06:21
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала