https://ria.ru/20250711/vsu-2028480217.html

Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки

Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки - РИА Новости, 11.07.2025

Расстрелявшие пленных солдаты ВСУ сдались менее чем через сутки

Украинские военные, которые расстреляли двух пленных российских солдат возле села Комар в ДНР, сдались в плен меньше чем через сутки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:03:00+03:00

2025-07-11T06:03:00+03:00

2025-07-11T06:14:00+03:00

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские военные, которые расстреляли двух пленных российских солдат возле села Комар в ДНР, сдались в плен меньше чем через сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Девятого июня в районе 18.00 рядовой Скубак Игорь Сергеевич в 30 метрах от позиции "Щука" недалеко от села Комар расстрелял двух пленных российских солдат, а уже на следующий день в районе 11.00 трое из его группы, включая Скубака, сдалась в плен, оказавший сопротивление украинский солдат с позывным "Карп" был уничтожен", - сказал собеседник агентства. РИА Новости 8 июля публиковало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен. В последнем докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что с февраля 2022 года ВСУ казнили как минимум 26 российских военных, взятых в плен или раненных на поле боя, в том числе одного в ДНР в конце 2024-го. Прокуратура и Следственный комитет России документируют и расследуют все преступления, совершенные украинскими боевиками и наемниками на территории приграничных регионов. Среди них есть осужденные и те, кто ожидает вынесения приговора.

https://ria.ru/20250612/vsu-2022444473.html

https://ria.ru/20250619/boets-2023775439.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, оон