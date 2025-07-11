https://ria.ru/20250711/vsu-2028479436.html

ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец

ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец - РИА Новости, 11.07.2025

ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец

Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:34:00+03:00

2025-07-11T05:34:00+03:00

2025-07-11T05:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр, рассказал РИА Новости командир саперной роты с позывным "Ишим". По его словам, найденная в Курской области пачка купюр была соединена со спрятанной осколочной гранатой без боевой чеки. "(Противник - ред.) оставлял даже сигареты, деньги с гранатой... Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%... Кошельки минирует", – рассказал "Ишим". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

https://ria.ru/20250710/vsu-2028266347.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины