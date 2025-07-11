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ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец
ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец - РИА Новости, 11.07.2025
ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец
Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:34:00+03:00
2025-07-11T05:34:00+03:00
2025-07-11T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр, рассказал РИА Новости командир саперной роты с позывным "Ишим". По его словам, найденная в Курской области пачка купюр была соединена со спрятанной осколочной гранатой без боевой чеки. "(Противник - ред.) оставлял даже сигареты, деньги с гранатой... Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%... Кошельки минирует", – рассказал "Ишим". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец
ВСУ оставляли в Курской области пачку денежных купюр со взрывчаткой