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ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец - РИА Новости, 11.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/vsu-2028479436.html
ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец
ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец - РИА Новости, 11.07.2025
ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец
Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:34:00+03:00
2025-07-11T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр, рассказал РИА Новости командир саперной роты с позывным "Ишим". По его словам, найденная в Курской области пачка купюр была соединена со спрятанной осколочной гранатой без боевой чеки. "(Противник - ред.) оставлял даже сигареты, деньги с гранатой... Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%... Кошельки минирует", – рассказал "Ишим". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой, рассказал боец

ВСУ оставляли в Курской области пачку денежных купюр со взрывчаткой

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Бойцы ВСУ, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр, рассказал РИА Новости командир саперной роты с позывным "Ишим".
По его словам, найденная в Курской области пачка купюр была соединена со спрятанной осколочной гранатой без боевой чеки.
Мина колокольчик - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
ВСУ минируют уже освобожденные территории Курской области
Вчера, 14:13
"(Противник - ред.) оставлял даже сигареты, деньги с гранатой... Боевой чеки нет, но сдетонирует 100%... Кошельки минирует", – рассказал "Ишим".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных в ДНР
Вчера, 06:47
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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