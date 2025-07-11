https://ria.ru/20250711/vsu-2028478642.html
Боец рассказал, почему ВСУ не успевают организовывать оборону
Боец рассказал, почему ВСУ не успевают организовывать оборону - РИА Новости, 11.07.2025
Боец рассказал, почему ВСУ не успевают организовывать оборону
Работать в зоне СВО после освобождения больших городов становится проще, украинские военные не успевают организовать оборону из-за быстрого темпа продвижения... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:19:00+03:00
2025-07-11T05:19:00+03:00
2025-07-11T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_6e55255760fc1317f8ec7a2d6fb4d882.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Работать в зоне СВО после освобождения больших городов становится проще, украинские военные не успевают организовать оборону из-за быстрого темпа продвижения российской армии, сообщил РИА Новости механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона "Сомали" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Столичный". "В принципе они (ВСУ - ред.) не успевают нигде окопаться, засесть, потому что мы двигаемся вперед очень быстрыми темпами. И поэтому после взятия больших городов, да, действительно становится легче. Когда идут поля, леса, уже намного проще нам работать", - сообщил танкист. По его словам, одним из факторов быстрой атаки стала молниеносная работа штурмовых подразделений, за темпом продвижения которых не всегда поспевает бронетехника.
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028475509.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, почему ВСУ не успевают организовывать оборону
ВСУ не успевают организовывать оборону из-за высокого темпа продвижения ВС РФ