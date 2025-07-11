https://ria.ru/20250711/vsu-2028478642.html

Боец рассказал, почему ВСУ не успевают организовывать оборону

Боец рассказал, почему ВСУ не успевают организовывать оборону - РИА Новости, 11.07.2025

Боец рассказал, почему ВСУ не успевают организовывать оборону

Работать в зоне СВО после освобождения больших городов становится проще, украинские военные не успевают организовать оборону из-за быстрого темпа продвижения... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:19:00+03:00

2025-07-11T05:19:00+03:00

2025-07-11T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Работать в зоне СВО после освобождения больших городов становится проще, украинские военные не успевают организовать оборону из-за быстрого темпа продвижения российской армии, сообщил РИА Новости механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона "Сомали" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Столичный". "В принципе они (ВСУ - ред.) не успевают нигде окопаться, засесть, потому что мы двигаемся вперед очень быстрыми темпами. И поэтому после взятия больших городов, да, действительно становится легче. Когда идут поля, леса, уже намного проще нам работать", - сообщил танкист. По его словам, одним из факторов быстрой атаки стала молниеносная работа штурмовых подразделений, за темпом продвижения которых не всегда поспевает бронетехника.

https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028475509.html

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вооруженные силы украины