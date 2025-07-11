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ВСУ выдали оружие НАТО, не научив его применять, заявил пленный
ВСУ выдали оружие НАТО, не научив его применять, заявил пленный - РИА Новости, 11.07.2025
ВСУ выдали оружие НАТО, не научив его применять, заявил пленный
Украинским военнослужащим выдали оружие НАТО, которым они не умели пользоваться, рассказал РИА Новости пленный солдат ВСУ Михаил Колашик. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:39:00+03:00
2025-07-11T02:39:00+03:00
2025-07-11T02:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
нато
вооруженные силы украины
ак-74
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КУРСК, 11 июл — РИА Новости. Украинским военнослужащим выдали оружие НАТО, которым они не умели пользоваться, рассказал РИА Новости пленный солдат ВСУ Михаил Колашик. "Оружие нам (выдали на стрельбах - ред.) АКМ, CZ - это типа чешское или немецкое, как инструктор говорил. И с дробовика по разу дали выстрелить. Тоже какой-то типа турецкого", — рассказал Колашик. По словам военнопленного, после обучения из иностранного оружия им выдали только антидроновые дробовики. Но брать их на задачи Колашик не стал, поскольку выстрелил из такого оружия на стрельбах всего один раз и не умел им пользоваться. "Потому что я не обстрелянный... И я с АК-74 пошел", - объяснил военнопленный.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028266847.html
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нато, вооруженные силы украины, ак-74
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Вооруженные силы Украины, АК-74
ВСУ выдали оружие НАТО, не научив его применять, заявил пленный
Пленный Колашик: ВСУ выдали оружие НАТО, не научив его применять