https://ria.ru/20250711/vrach-2028473695.html

Врач рассказала, как избежать отравления на отдыхе за рубежом

Врач рассказала, как избежать отравления на отдыхе за рубежом - РИА Новости, 11.07.2025

Врач рассказала, как избежать отравления на отдыхе за рубежом

Обезопасить себя и детей на отдыхе за рубежом можно, исключив молочные продукты, лед и сырые морепродукты, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:08:00+03:00

2025-07-11T03:08:00+03:00

2025-07-11T03:08:00+03:00

анастасия лозикова

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обезопасить себя и детей на отдыхе за рубежом можно, исключив молочные продукты, лед и сырые морепродукты, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "К сожалению, ежегодно фиксируются отравления целых семей на отдыхе за границей. Причиной этому явлению могут быть как неправильная обработка продуктов, так и сроки их хранения. Особенно внимательными следует быть родителям, поскольку дети тяжелее всего переносят отравления. Избегать нужно молочных продуктов, льда, так как вода - частый источник бактерий в жарких странах, сырых морепродуктов, фруктов с кожурой - мойте их самостоятельно", - отметила Лозикова. На отдыхе врач рекомендует сделать выбор в пользу еды, приготовленной в вашем присутствии, включая чай, супы и даже рыбу, но не в качестве суши. Фрукты следует выбирать только с плотной кожурой, например, бананы и апельсины. "Блюда нужно пробовать постепенно, чтобы организм к ним привык, а турист в случае отравления смог догадаться, что послужило его причиной", - добавила Лозикова.

https://ria.ru/20250711/vrach-2028472603.html

https://realty.ria.ru/20250710/vrach-2027627335.html

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анастасия лозикова