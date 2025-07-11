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Врач рассказала, как избежать отравления на отдыхе за рубежом - РИА Новости, 11.07.2025
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03:08 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/vrach-2028473695.html
Врач рассказала, как избежать отравления на отдыхе за рубежом
Врач рассказала, как избежать отравления на отдыхе за рубежом - РИА Новости, 11.07.2025
Врач рассказала, как избежать отравления на отдыхе за рубежом
Обезопасить себя и детей на отдыхе за рубежом можно, исключив молочные продукты, лед и сырые морепродукты, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:08:00+03:00
2025-07-11T03:08:00+03:00
анастасия лозикова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обезопасить себя и детей на отдыхе за рубежом можно, исключив молочные продукты, лед и сырые морепродукты, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "К сожалению, ежегодно фиксируются отравления целых семей на отдыхе за границей. Причиной этому явлению могут быть как неправильная обработка продуктов, так и сроки их хранения. Особенно внимательными следует быть родителям, поскольку дети тяжелее всего переносят отравления. Избегать нужно молочных продуктов, льда, так как вода - частый источник бактерий в жарких странах, сырых морепродуктов, фруктов с кожурой - мойте их самостоятельно", - отметила Лозикова. На отдыхе врач рекомендует сделать выбор в пользу еды, приготовленной в вашем присутствии, включая чай, супы и даже рыбу, но не в качестве суши. Фрукты следует выбирать только с плотной кожурой, например, бананы и апельсины. "Блюда нужно пробовать постепенно, чтобы организм к ним привык, а турист в случае отравления смог догадаться, что послужило его причиной", - добавила Лозикова.
https://ria.ru/20250711/vrach-2028472603.html
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анастасия лозикова
Анастасия Лозикова
Врач рассказала, как избежать отравления на отдыхе за рубежом

Врач Лозикова: отказ от молочных продуктов обезопасит от отравления за рубежом

© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Pixabay / oleg_mit
Пляж в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обезопасить себя и детей на отдыхе за рубежом можно, исключив молочные продукты, лед и сырые морепродукты, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
"К сожалению, ежегодно фиксируются отравления целых семей на отдыхе за границей. Причиной этому явлению могут быть как неправильная обработка продуктов, так и сроки их хранения. Особенно внимательными следует быть родителям, поскольку дети тяжелее всего переносят отравления. Избегать нужно молочных продуктов, льда, так как вода - частый источник бактерий в жарких странах, сырых морепродуктов, фруктов с кожурой - мойте их самостоятельно", - отметила Лозикова.
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На отдыхе врач рекомендует сделать выбор в пользу еды, приготовленной в вашем присутствии, включая чай, супы и даже рыбу, но не в качестве суши. Фрукты следует выбирать только с плотной кожурой, например, бананы и апельсины.
"Блюда нужно пробовать постепенно, чтобы организм к ним привык, а турист в случае отравления смог догадаться, что послужило его причиной", - добавила Лозикова.
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Анастасия Лозикова
 
 
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