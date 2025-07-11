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Врач назвал первые признаки теплового удара - РИА Новости, 11.07.2025
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02:41 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/vrach-2028472603.html
Врач назвал первые признаки теплового удара
Врач назвал первые признаки теплового удара - РИА Новости, 11.07.2025
Врач назвал первые признаки теплового удара
Обессиленность, спутанность мыслей и ватность конечностей в жару указывают на тепловой или солнечный удар, рассказал РИА Новости врач-кардиолог,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:41:00+03:00
2025-07-11T02:41:00+03:00
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обессиленность, спутанность мыслей и ватность конечностей в жару указывают на тепловой или солнечный удар, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Если вы чувствуете, что обессилели, если мысли ваши стали спутанными, руки и ноги ватными - да, с большой вероятностью у вас имеются признаки теплового или солнечного удара", - сказал он. Вахляев предупредил, что такие симптомы могут говорить о скором обмороке, поэтому первое, что необходимо сделать - принять сидячее положение. "Падать, условно говоря, из сидячего положения сильно мягче и безопаснее, чем с высоты собственного роста. Падение с высоты собственного роста может оказаться даже смертельным. Если дурнота пошла, то сразу присаживайтесь", - добавил врач. В случае если по близости есть кондиционируемые общественные места, то можно попытаться добраться туда, посоветовал врач. Оказавшись в прохладном месте, необходимо принять положение сидя и начать активно пить прохладную воду. "Именно прохладную воду, не горячую, не ледяную, не горячий чай. Ледяная вода тоже может вызвать спазм сосудов и ухудшить ваше самочувствие", - отметил кардиолог. Если условия позволяют, то следует принять горизонтальное положение, подняв ноги выше уровня головы. "Это увеличит приток крови к голове. Даже если у вас уже снизилось артериальное давление, вы останетесь в сознании", - добавил Вахляев.
https://realty.ria.ru/20250710/vrach-2027627335.html
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общество
Общество
Врач назвал первые признаки теплового удара

Врач Вахляев: обессиленность и спутанность мыслей указывают на тепловой удар

© Depositphotos.com / halfpointТепловой удар у девушки на пляже
Тепловой удар у девушки на пляже - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Depositphotos.com / halfpoint
Тепловой удар у девушки на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обессиленность, спутанность мыслей и ватность конечностей в жару указывают на тепловой или солнечный удар, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Если вы чувствуете, что обессилели, если мысли ваши стали спутанными, руки и ноги ватными - да, с большой вероятностью у вас имеются признаки теплового или солнечного удара", - сказал он.
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Вахляев предупредил, что такие симптомы могут говорить о скором обмороке, поэтому первое, что необходимо сделать - принять сидячее положение.
"Падать, условно говоря, из сидячего положения сильно мягче и безопаснее, чем с высоты собственного роста. Падение с высоты собственного роста может оказаться даже смертельным. Если дурнота пошла, то сразу присаживайтесь", - добавил врач.
В случае если по близости есть кондиционируемые общественные места, то можно попытаться добраться туда, посоветовал врач. Оказавшись в прохладном месте, необходимо принять положение сидя и начать активно пить прохладную воду.
"Именно прохладную воду, не горячую, не ледяную, не горячий чай. Ледяная вода тоже может вызвать спазм сосудов и ухудшить ваше самочувствие", - отметил кардиолог.
Если условия позволяют, то следует принять горизонтальное положение, подняв ноги выше уровня головы.
"Это увеличит приток крови к голове. Даже если у вас уже снизилось артериальное давление, вы останетесь в сознании", - добавил Вахляев.
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