https://ria.ru/20250711/vrach-2028472603.html

Врач назвал первые признаки теплового удара

Врач назвал первые признаки теплового удара - РИА Новости, 11.07.2025

Врач назвал первые признаки теплового удара

Обессиленность, спутанность мыслей и ватность конечностей в жару указывают на тепловой или солнечный удар, рассказал РИА Новости врач-кардиолог,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T02:41:00+03:00

2025-07-11T02:41:00+03:00

2025-07-11T02:41:00+03:00

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обессиленность, спутанность мыслей и ватность конечностей в жару указывают на тепловой или солнечный удар, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Если вы чувствуете, что обессилели, если мысли ваши стали спутанными, руки и ноги ватными - да, с большой вероятностью у вас имеются признаки теплового или солнечного удара", - сказал он. Вахляев предупредил, что такие симптомы могут говорить о скором обмороке, поэтому первое, что необходимо сделать - принять сидячее положение. "Падать, условно говоря, из сидячего положения сильно мягче и безопаснее, чем с высоты собственного роста. Падение с высоты собственного роста может оказаться даже смертельным. Если дурнота пошла, то сразу присаживайтесь", - добавил врач. В случае если по близости есть кондиционируемые общественные места, то можно попытаться добраться туда, посоветовал врач. Оказавшись в прохладном месте, необходимо принять положение сидя и начать активно пить прохладную воду. "Именно прохладную воду, не горячую, не ледяную, не горячий чай. Ледяная вода тоже может вызвать спазм сосудов и ухудшить ваше самочувствие", - отметил кардиолог. Если условия позволяют, то следует принять горизонтальное положение, подняв ноги выше уровня головы. "Это увеличит приток крови к голове. Даже если у вас уже снизилось артериальное давление, вы останетесь в сознании", - добавил Вахляев.

https://realty.ria.ru/20250710/vrach-2027627335.html

https://ria.ru/20250710/vrach-2028256844.html

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общество