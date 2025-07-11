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Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов - РИА Новости, 11.07.2025
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15:28 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/vooruzhenie-2028588882.html
Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов
Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов - РИА Новости, 11.07.2025
Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:28:00+03:00
2025-07-11T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем восполнять запасы за счёт закупок у США. "В конечном итоге некоторые системы, в которых нуждается Украина, - это те, которые не производятся в Европе. Их придётся закупать у Соединённых Штатов", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР Ван И в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube. Он уточнил, что у ряда союзников есть необходимые оборонительные системы, которые могут быть быстро переданы Киеву. "Я бы обратил внимание на то, что рядом оборонительных систем, которые запрашивает Украина, союзники по НАТО уже располагают. Например, у Германии, насколько я помню, есть 13 или 14 батарей Patriot. У других стран - Испании и не только - тоже есть подобные комплексы", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО будет оплачивать американское оружие, поставляемое Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщал о готовности закупить у США зенитные ракетные комплексы Patriot для последующей передачи Украине. По его словам, этот вопрос обсуждался с Трампом, однако окончательного решения пока не принято.
https://ria.ru/20250711/ssha-2028481362.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, ван и (политик), youtube, мид кнр, нато, марко рубио
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Ван И (политик), YouTube, МИД КНР, НАТО, Марко Рубио
Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов

Рубио призвал страны НАТО передать Украине американское оружие из своих запасов

© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем восполнять запасы за счёт закупок у США.
"В конечном итоге некоторые системы, в которых нуждается Украина, - это те, которые не производятся в Европе. Их придётся закупать у Соединённых Штатов", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР Ван И в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
СМИ: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений
Вчера, 06:27
Он уточнил, что у ряда союзников есть необходимые оборонительные системы, которые могут быть быстро переданы Киеву.
"Я бы обратил внимание на то, что рядом оборонительных систем, которые запрашивает Украина, союзники по НАТО уже располагают. Например, у Германии, насколько я помню, есть 13 или 14 батарей Patriot. У других стран - Испании и не только - тоже есть подобные комплексы", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО будет оплачивать американское оружие, поставляемое Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщал о готовности закупить у США зенитные ракетные комплексы Patriot для последующей передачи Украине. По его словам, этот вопрос обсуждался с Трампом, однако окончательного решения пока не принято.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Песков прокомментировал планы США продавать НАТО оружие для Украины
Вчера, 13:01
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампВан И (политик)YouTubeМИД КНРНАТОМарко Рубио
 
 
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