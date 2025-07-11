https://ria.ru/20250711/vooruzhenie-2028588882.html

Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов

Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов - РИА Новости, 11.07.2025

Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:28:00+03:00

2025-07-11T15:28:00+03:00

2025-07-11T15:28:00+03:00

в мире

украина

сша

европа

дональд трамп

ван и (политик)

youtube

мид кнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8498fe132addb294d2869b4282560c64.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем восполнять запасы за счёт закупок у США. "В конечном итоге некоторые системы, в которых нуждается Украина, - это те, которые не производятся в Европе. Их придётся закупать у Соединённых Штатов", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР Ван И в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube. Он уточнил, что у ряда союзников есть необходимые оборонительные системы, которые могут быть быстро переданы Киеву. "Я бы обратил внимание на то, что рядом оборонительных систем, которые запрашивает Украина, союзники по НАТО уже располагают. Например, у Германии, насколько я помню, есть 13 или 14 батарей Patriot. У других стран - Испании и не только - тоже есть подобные комплексы", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО будет оплачивать американское оружие, поставляемое Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщал о готовности закупить у США зенитные ракетные комплексы Patriot для последующей передачи Украине. По его словам, этот вопрос обсуждался с Трампом, однако окончательного решения пока не принято.

https://ria.ru/20250711/ssha-2028481362.html

https://ria.ru/20250711/peskov-2028543817.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, ван и (политик), youtube, мид кнр, нато, марко рубио