https://ria.ru/20250711/voennye-2028533240.html

Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области

Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2025

Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области

Российские военные эвакуировали двух человек из поселка Двуречная Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:20:00+03:00

2025-07-11T12:20:00+03:00

2025-07-11T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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виталий ганчев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военные эвакуировали двух человек из поселка Двуречная Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Военнослужащие российской армии эвакуировали 2 человека из посёлка Двуречная. В данный момент их уже доставили на территорию Российской Федерации, где людям будет оказана необходимая поддержка", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что поселок Двуречная, освобожденный ВС РФ в начале года, находится близко к линии фронта, поэтому по нему ВСУ часто наносят удары дронами и артиллерией.

https://ria.ru/20250623/voennye-2024908259.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, здоровье - общество