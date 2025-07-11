Рейтинг@Mail.ru
Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/voennye-2028533240.html
Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области
Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2025
Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области
Российские военные эвакуировали двух человек из поселка Двуречная Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:20:00+03:00
2025-07-11T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_233c4f8e7b1e87d4a9345b3d0f6eeaf8.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военные эвакуировали двух человек из поселка Двуречная Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Военнослужащие российской армии эвакуировали 2 человека из посёлка Двуречная. В данный момент их уже доставили на территорию Российской Федерации, где людям будет оказана необходимая поддержка", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что поселок Двуречная, освобожденный ВС РФ в начале года, находится близко к линии фронта, поэтому по нему ВСУ часто наносят удары дронами и артиллерией.
https://ria.ru/20250623/voennye-2024908259.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f91566e1ad0e285c87328c99abb994d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ эвакуировали 2 человек из поселка Двуречная в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военные эвакуировали двух человек из поселка Двуречная Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Военнослужащие российской армии эвакуировали 2 человека из посёлка Двуречная. В данный момент их уже доставили на территорию Российской Федерации, где людям будет оказана необходимая поддержка", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что поселок Двуречная, освобожденный ВС РФ в начале года, находится близко к линии фронта, поэтому по нему ВСУ часто наносят удары дронами и артиллерией.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Российские военные эвакуировали двух жителей в Харьковской области
23 июня, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала