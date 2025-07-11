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Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области
Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2025
Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области
Российские военные эвакуировали двух человек из поселка Двуречная Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:20:00+03:00
2025-07-11T12:20:00+03:00
2025-07-11T12:20:00+03:00
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виталий ганчев
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военные эвакуировали двух человек из поселка Двуречная Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Военнослужащие российской армии эвакуировали 2 человека из посёлка Двуречная. В данный момент их уже доставили на территорию Российской Федерации, где людям будет оказана необходимая поддержка", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что поселок Двуречная, освобожденный ВС РФ в начале года, находится близко к линии фронта, поэтому по нему ВСУ часто наносят удары дронами и артиллерией.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
Российские военные эвакуировали двух жителей поселка в Харьковской области
Ганчев: ВС РФ эвакуировали 2 человек из поселка Двуречная в Харьковской области