https://ria.ru/20250711/vlasti-2028469697.html
Хинштейн рассказал о состоянии матери ребенка, погибшего при ударе по пляжу
Хинштейн рассказал о состоянии матери ребенка, погибшего при ударе по пляжу - РИА Новости, 11.07.2025
Хинштейн рассказал о состоянии матери ребенка, погибшего при ударе по пляжу
Мать пятилетнего мальчика, погибшего при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:41:00+03:00
2025-07-11T01:41:00+03:00
2025-07-11T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курск
курская область
москва
александр хинштейн
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Мать пятилетнего мальчика, погибшего при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжелое, передвигаться ей трудно", — написал он.Хинштейн добавил, что по телефону выразил соболезнования женщине в связи с гибелью сына. Он отметил, что московские врачи делают все возможное для ее выздоровления.ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщал Хинштейн.
https://ria.ru/20250611/vsu-2022164750.html
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курск, курская область, москва, александр хинштейн, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Курск, Курская область, Москва, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Хинштейн рассказал о состоянии матери ребенка, погибшего при ударе по пляжу
Хинштейн: мать ребенка, погибшего при ударе ВСУ, находится в тяжелом состоянии