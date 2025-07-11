https://ria.ru/20250711/vlasti-2028469697.html

Хинштейн рассказал о состоянии матери ребенка, погибшего при ударе по пляжу

Хинштейн рассказал о состоянии матери ребенка, погибшего при ударе по пляжу - РИА Новости, 11.07.2025

Хинштейн рассказал о состоянии матери ребенка, погибшего при ударе по пляжу

Мать пятилетнего мальчика, погибшего при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T01:41:00+03:00

2025-07-11T01:41:00+03:00

2025-07-11T01:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курск

курская область

москва

александр хинштейн

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Мать пятилетнего мальчика, погибшего при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске, находится в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжелое, передвигаться ей трудно", — написал он.Хинштейн добавил, что по телефону выразил соболезнования женщине в связи с гибелью сына. Он отметил, что московские врачи делают все возможное для ее выздоровления.ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщал Хинштейн.

https://ria.ru/20250611/vsu-2022164750.html

https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012248250.html

курск

курская область

москва

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курск, курская область, москва, александр хинштейн, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)