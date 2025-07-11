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"Ярсы" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование

"Ярсы" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование - РИА Новости, 11.07.2025

"Ярсы" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование

Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:31:00+03:00

2025-07-11T06:31:00+03:00

2025-07-11T08:44:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении, сообщили в Минобороны России. "В Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) в рамках планового учения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - сказали в министерстве. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. А подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250627/yars-2025701248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ярсы" на боевом патрулировании в Йошкар-Олинском ракетном соединении "Ярсы" выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении, сообщили в Минобороны . 2025-07-11T06:31 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)