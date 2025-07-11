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"Ярсы" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование - РИА Новости, 11.07.2025
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06:31 11.07.2025 (обновлено: 08:44 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/ustanovki-2028481666.html
"Ярсы" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование
"Ярсы" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование - РИА Новости, 11.07.2025
"Ярсы" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование
Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:31:00+03:00
2025-07-11T08:44:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении, сообщили в Минобороны России. "В Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) в рамках планового учения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - сказали в министерстве. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. А подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, отметили в ведомстве.
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"Ярсы" на боевом патрулировании в Йошкар-Олинском ракетном соединении
"Ярсы" выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении, сообщили в Минобороны .
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Ярсы" Йошкар-Олинского соединения вышли на патрулирование

В Йошкар-Олинском ракетном соединении вывели на патрулирование установки "Ярс"

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении, сообщили в Минобороны России.
"В Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) в рамках планового учения на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - сказали в министерстве.
Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. А подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения.
Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, отметили в ведомстве.
Ярсы Барнаульского ракетного соединения на маршрутах боевого патрулирования - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения вышли на боевое патрулирование
27 июня, 05:06
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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