https://ria.ru/20250711/ukraina-2028702252.html

На Украине обвинили производителей европейских дронов в подделке технологий

На Украине обвинили производителей европейских дронов в подделке технологий - РИА Новости, 11.07.2025

На Украине обвинили производителей европейских дронов в подделке технологий

Европейские производители дронов продают своим правительствам за миллиарды долларов "поддельные" технологии, ссылаясь на то, что они якобы протестированы на... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:45:00+03:00

2025-07-11T23:45:00+03:00

2025-07-11T23:45:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Европейские производители дронов продают своим правительствам за миллиарды долларов "поддельные" технологии, ссылаясь на то, что они якобы протестированы на Украине, заявил гендиректор украинского производителя БПЛА Skyeton Роман Княженко. В конце мая обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times отмечала, что Украина используется как полигон для испытания новых технологий. По словам Княженко, которые приводит издание Telegraph, некоторые европейские производители дронов просто пытаются выведать у украинских коллег их секреты, а затем исчезают. "Эти недобросовестные компании... затем делают красивые презентации о том, как они действуют на Украине. Но на самом деле они провели всего лишь пару полетов во Львове", - добавил Княженко. Он указал на то, что впоследствии подобные компании получают "миллиарды долларов". "(Страна - ред.) инвестирует в технологии, которые на самом деле являются подделкой", - сетует гендиректор компании. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028262139.html

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в мире, технологии, украина, россия, сергей лавров, нато