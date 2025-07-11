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На Украине обвинили производителей европейских дронов в подделке технологий - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:45 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028702252.html
На Украине обвинили производителей европейских дронов в подделке технологий
На Украине обвинили производителей европейских дронов в подделке технологий - РИА Новости, 11.07.2025
На Украине обвинили производителей европейских дронов в подделке технологий
Европейские производители дронов продают своим правительствам за миллиарды долларов "поддельные" технологии, ссылаясь на то, что они якобы протестированы на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:45:00+03:00
2025-07-11T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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технологии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Европейские производители дронов продают своим правительствам за миллиарды долларов "поддельные" технологии, ссылаясь на то, что они якобы протестированы на Украине, заявил гендиректор украинского производителя БПЛА Skyeton Роман Княженко. В конце мая обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times отмечала, что Украина используется как полигон для испытания новых технологий. По словам Княженко, которые приводит издание Telegraph, некоторые европейские производители дронов просто пытаются выведать у украинских коллег их секреты, а затем исчезают. "Эти недобросовестные компании... затем делают красивые презентации о том, как они действуют на Украине. Но на самом деле они провели всего лишь пару полетов во Львове", - добавил Княженко. Он указал на то, что впоследствии подобные компании получают "миллиарды долларов". "(Страна - ред.) инвестирует в технологии, которые на самом деле являются подделкой", - сетует гендиректор компании. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, технологии, украина, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
На Украине обвинили производителей европейских дронов в подделке технологий

Глава Skyeton Княженко: европейцы продают поддельные технологии БПЛА

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Европейские производители дронов продают своим правительствам за миллиарды долларов "поддельные" технологии, ссылаясь на то, что они якобы протестированы на Украине, заявил гендиректор украинского производителя БПЛА Skyeton Роман Княженко.
В конце мая обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times отмечала, что Украина используется как полигон для испытания новых технологий.
По словам Княженко, которые приводит издание Telegraph, некоторые европейские производители дронов просто пытаются выведать у украинских коллег их секреты, а затем исчезают.
"Эти недобросовестные компании... затем делают красивые презентации о том, как они действуют на Украине. Но на самом деле они провели всего лишь пару полетов во Львове", - добавил Княженко.
Он указал на то, что впоследствии подобные компании получают "миллиарды долларов".
"(Страна - ред.) инвестирует в технологии, которые на самом деле являются подделкой", - сетует гендиректор компании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Работа танкового экипажа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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