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В Раде зарегистрировали законопроект о выходе из Оттавской конвенции
В Раде зарегистрировали законопроект о выходе из Оттавской конвенции - РИА Новости, 11.07.2025
В Раде зарегистрировали законопроект о выходе из Оттавской конвенции
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил спикер украинского парламента Руслан... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:21:00+03:00
2025-07-11T23:21:00+03:00
2025-07-11T23:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Верховной раде зарегистрирован законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Украинский парламентарий Роман Костенко 29 июня сообщал, что Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. "В Верховную раду Украины поступил проект закона Украины "О приостановлении для Украины действия конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", - написал Стефанчук на своей странице в Facebook*. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, руслан стефанчук, владимир зеленский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Раде зарегистрировали законопроект о выходе из Оттавской конвенции
В Раду поступил законопроект о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин