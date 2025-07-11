https://ria.ru/20250711/ukraina-2028699325.html

Слуцкий назвал план Макрона по размещению войск на Украине интервенцией

Слуцкий назвал план Макрона по размещению войск на Украине интервенцией - РИА Новости, 11.07.2025

Слуцкий назвал план Макрона по размещению войск на Украине интервенцией

Европейский план по размещению иностранных войск в зоне украинского конфликта для соблюдения режима прекращения огня представляет из себя военную интервенцию... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:13:00+03:00

2025-07-11T23:13:00+03:00

2025-07-11T23:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

эммануэль макрон

леонид слуцкий (политик)

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Европейский план по размещению иностранных войск в зоне украинского конфликта для соблюдения режима прекращения огня представляет из себя военную интервенцию стран-участниц НАТО на территорию Украины для усиления антироссийского плацдарма, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером объявил, что объединенные экспедиционные силы для возможного размещения на Украине после прекращения огня составят до 50 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для России. "По сути, предлагается военная интервенция стран НАТО на украинскую территорию для усиления антироссийского плацдарма, а прикрытием должен послужить "режим тишины", во время которого, по плану Макрона, "коалиция желающих" будет "содействовать восстановлению украинской армии". Уже проходили при заключении и "реализации" Минских соглашений", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По словам политика, Запад продвигает тот же "шулерский шаблон", что и во время Минских соглашений, намереваясь под ширмой перемирия "перевооружить бандеровскую хунту". "Макрон, Стармер и им подобные евроястребы выстраивают параллельную реальность, где герои и "борцы за свободу" - фашистские недобитки и убийцы детей, которым якобы под силу одолеть крупнейшую ядерную державу. В реальности же европейские ястребы сегодня стоят на одной доске с укронацистскими военными преступниками и готовы ввергнуть мир в пожар третьей мировой. Чем раньше западные игроки это поймут, тем меньше несчастий будет грозить самой Европе", - заключил глава комитета Госдумы по международным делам. Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта сообщил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее предупреждало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков напоминал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее подчеркивали, что планы некоторых стран-участниц Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у киевского режима.

https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005359077.html

https://ria.ru/20250329/gosduma-2008086777.html

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украина, россия, франция, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, нато, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире