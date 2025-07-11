Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал план Макрона по размещению войск на Украине интервенцией - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028699325.html
Слуцкий назвал план Макрона по размещению войск на Украине интервенцией
Слуцкий назвал план Макрона по размещению войск на Украине интервенцией - РИА Новости, 11.07.2025
Слуцкий назвал план Макрона по размещению войск на Украине интервенцией
Европейский план по размещению иностранных войск в зоне украинского конфликта для соблюдения режима прекращения огня представляет из себя военную интервенцию... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:13:00+03:00
2025-07-11T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
франция
эммануэль макрон
леонид слуцкий (политик)
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782118915_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_3e07a7841bb055d4dd57c09c0b82fdd3.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Европейский план по размещению иностранных войск в зоне украинского конфликта для соблюдения режима прекращения огня представляет из себя военную интервенцию стран-участниц НАТО на территорию Украины для усиления антироссийского плацдарма, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером объявил, что объединенные экспедиционные силы для возможного размещения на Украине после прекращения огня составят до 50 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для России. "По сути, предлагается военная интервенция стран НАТО на украинскую территорию для усиления антироссийского плацдарма, а прикрытием должен послужить "режим тишины", во время которого, по плану Макрона, "коалиция желающих" будет "содействовать восстановлению украинской армии". Уже проходили при заключении и "реализации" Минских соглашений", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По словам политика, Запад продвигает тот же "шулерский шаблон", что и во время Минских соглашений, намереваясь под ширмой перемирия "перевооружить бандеровскую хунту". "Макрон, Стармер и им подобные евроястребы выстраивают параллельную реальность, где герои и "борцы за свободу" - фашистские недобитки и убийцы детей, которым якобы под силу одолеть крупнейшую ядерную державу. В реальности же европейские ястребы сегодня стоят на одной доске с укронацистскими военными преступниками и готовы ввергнуть мир в пожар третьей мировой. Чем раньше западные игроки это поймут, тем меньше несчастий будет грозить самой Европе", - заключил глава комитета Госдумы по международным делам. Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта сообщил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее предупреждало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков напоминал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее подчеркивали, что планы некоторых стран-участниц Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у киевского режима.
https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005359077.html
https://ria.ru/20250329/gosduma-2008086777.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782118915_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_ab70b86896ef7070157bada8275ffa68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, франция, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, нато, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Песков, НАТО, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Слуцкий назвал план Макрона по размещению войск на Украине интервенцией

Слуцкий: план Макрона по размещению войск на Украине представляет интервенцию

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Европейский план по размещению иностранных войск в зоне украинского конфликта для соблюдения режима прекращения огня представляет из себя военную интервенцию стран-участниц НАТО на территорию Украины для усиления антироссийского плацдарма, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером объявил, что объединенные экспедиционные силы для возможного размещения на Украине после прекращения огня составят до 50 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Макрона о миротворцах на Украине
16 марта, 18:44
"По сути, предлагается военная интервенция стран НАТО на украинскую территорию для усиления антироссийского плацдарма, а прикрытием должен послужить "режим тишины", во время которого, по плану Макрона, "коалиция желающих" будет "содействовать восстановлению украинской армии". Уже проходили при заключении и "реализации" Минских соглашений", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам политика, Запад продвигает тот же "шулерский шаблон", что и во время Минских соглашений, намереваясь под ширмой перемирия "перевооружить бандеровскую хунту".
"Макрон, Стармер и им подобные евроястребы выстраивают параллельную реальность, где герои и "борцы за свободу" - фашистские недобитки и убийцы детей, которым якобы под силу одолеть крупнейшую ядерную державу. В реальности же европейские ястребы сегодня стоят на одной доске с укронацистскими военными преступниками и готовы ввергнуть мир в пожар третьей мировой. Чем раньше западные игроки это поймут, тем меньше несчастий будет грозить самой Европе", - заключил глава комитета Госдумы по международным делам.
Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта сообщил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее предупреждало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков напоминал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее подчеркивали, что планы некоторых стран-участниц Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у киевского режима.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Госдуме предостерегли Запад об опасности отправки войск на Украину
29 марта, 09:24
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий ПесковНАТОГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала