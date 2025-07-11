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"Не стоит рассчитывать". России дали внезапный совет из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2025
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18:21 11.07.2025 (обновлено: 18:37 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028647633.html
"Не стоит рассчитывать". России дали внезапный совет из-за Украины
"Не стоит рассчитывать". России дали внезапный совет из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2025
"Не стоит рассчитывать". России дали внезапный совет из-за Украины
России не стоит рассчитывать, что ее инициативы по подтверждению применения Киевом химического оружия будут приняты во внимание полностью прозападной... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:21:00+03:00
2025-07-11T18:37:00+03:00
в мире
россия
киев
москва
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
брикс
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. России не стоит рассчитывать, что ее инициативы по подтверждению применения Киевом химического оружия будут приняты во внимание полностью прозападной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), пишет журналист Ахмед Адель в статье для издания InfoBRICS."Москве не стоит ожидать результатов от своей инициативы, поскольку ОЗХО полностью находится под влиянием коллективного Запада и выполняет исключительно заказы из Лондона, Вашингтона, Брюсселя и других западных центров силы", — отмечается в материале.По мнению автора статьи, Москве следует подать жалобу в ОЗХО, предоставив соответствующие документы, а если реакция организации окажется неконструктивной, российским политикам следует подумать о приостановлении участия страны в ОЗХО. России важно объединить усилия со странами глобального Юга. Для формирования такой коалиции России необходимо в первую очередь отказаться от следования западным стандартам и правилам, считает журналист."Россия входит в число первых стран, выполнивших все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Инспекторы ОЗХО присутствовали на всех этапах уничтожения российского химического оружия. Генеральный директор ОЗХО, а также ведущие эксперты подтвердили, что Россия выполнила свои обязательства ещё в 2017 году. При этом США не пустили никого на свои объекты и заявили, что в 2024 году якобы все уничтожили, но никаких доказательств не представили. Поэтому все эти заявления просто нелепы и являются провокацией", — напоминает Адель.Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой направить в Россию экспертов для технического содействия в подтверждении применения Киевом химического оружия, заявил вчера постпред России при ОЗХО, посол России в Гааге Владимир Тарабрин.Как уточнил постпред, техническая помощь требуется в связи с обнаружением на освобожденной от украинских вооруженных формирований территории России комплектов самодельных взрывных устройств в снаряжении токсичными химикатами, включая хлорпикрин.В Гааге 8-11 июля проходит 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
https://ria.ru/20250710/khimoruzhie-2028315787.html
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в мире, россия, киев, москва, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, брикс
В мире, Россия, Киев, Москва, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, БРИКС
"Не стоит рассчитывать". России дали внезапный совет из-за Украины

Адель: РФ надо покинуть ОЗХО, если она не подтвердит применение Киевом химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. России не стоит рассчитывать, что ее инициативы по подтверждению применения Киевом химического оружия будут приняты во внимание полностью прозападной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), пишет журналист Ахмед Адель в статье для издания InfoBRICS.
"Москве не стоит ожидать результатов от своей инициативы, поскольку ОЗХО полностью находится под влиянием коллективного Запада и выполняет исключительно заказы из Лондона, Вашингтона, Брюсселя и других западных центров силы", — отмечается в материале.
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По мнению автора статьи, Москве следует подать жалобу в ОЗХО, предоставив соответствующие документы, а если реакция организации окажется неконструктивной, российским политикам следует подумать о приостановлении участия страны в ОЗХО. России важно объединить усилия со странами глобального Юга. Для формирования такой коалиции России необходимо в первую очередь отказаться от следования западным стандартам и правилам, считает журналист.
"Россия входит в число первых стран, выполнивших все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Инспекторы ОЗХО присутствовали на всех этапах уничтожения российского химического оружия. Генеральный директор ОЗХО, а также ведущие эксперты подтвердили, что Россия выполнила свои обязательства ещё в 2017 году. При этом США не пустили никого на свои объекты и заявили, что в 2024 году якобы все уничтожили, но никаких доказательств не представили. Поэтому все эти заявления просто нелепы и являются провокацией", — напоминает Адель.
Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой направить в Россию экспертов для технического содействия в подтверждении применения Киевом химического оружия, заявил вчера постпред России при ОЗХО, посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
Как уточнил постпред, техническая помощь требуется в связи с обнаружением на освобожденной от украинских вооруженных формирований территории России комплектов самодельных взрывных устройств в снаряжении токсичными химикатами, включая хлорпикрин.
В Гааге 8-11 июля проходит 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
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