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В небе над Киевом заметили таинственный самолет - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 11.07.2025 (обновлено: 14:59 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028554058.html
В небе над Киевом заметили таинственный самолет
В небе над Киевом заметили таинственный самолет - РИА Новости, 11.07.2025
В небе над Киевом заметили таинственный самолет
Транспортный самолет пролетел над Киевом в пятницу, несмотря на закрытие неба с момента начала спецоперации, передает украинское издание "Страна.ua" в своем... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:47:00+03:00
2025-07-11T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Транспортный самолет пролетел над Киевом в пятницу, несмотря на закрытие неба с момента начала спецоперации, передает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Над Киевом пролетел грузовой Ан-124 "Руслан". На хвосте самолета виден логотип "Антонова", — говорится в сообщении.Компания "Антонов", вероятно, решила перегнать самолет из Днепропетровска за границу, где его могут использовать для коммерческих полетов, пишет издание.В предыдущем посте "Страна.ua" предположила, что самолет может быть гражданским.Согласно сервису Flight Radar, судно вылетело из Днепропетровска в сторону Киева примерно в 9.00.С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html
https://ria.ru/20250711/tramp-2028534361.html
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Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом
Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом
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страна.ua, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Страна.ua, Киев, Украина, В мире
В небе над Киевом заметили таинственный самолет

В небе над Киевом заметили грузовой самолет Ан-124 "Руслан"

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Транспортный самолет пролетел над Киевом в пятницу, несмотря на закрытие неба с момента начала спецоперации, передает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"Над Киевом пролетел грузовой Ан-124 "Руслан". На хвосте самолета виден логотип "Антонова", — говорится в сообщении.
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Компания "Антонов", вероятно, решила перегнать самолет из Днепропетровска за границу, где его могут использовать для коммерческих полетов, пишет издание.
В предыдущем посте "Страна.ua" предположила, что самолет может быть гражданским.
Согласно сервису Flight Radar, судно вылетело из Днепропетровска в сторону Киева примерно в 9.00.
С февраля 2022 года над Украиной закрыто воздушное пространство.
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