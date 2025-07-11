https://ria.ru/20250711/ukraina-2028500997.html
СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву
СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву - РИА Новости, 11.07.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву
СБУ сообщила, что на Украине заочно предъявили обвинения заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:06:00+03:00
2025-07-11T10:06:00+03:00
2025-07-11T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. СБУ сообщила, что на Украине заочно предъявили обвинения заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву. "Служба безопасности и офис генерального прокурора Украины собрали доказательную базу на Дмитрия Патрушева – заместителя председателя правительства РФ, ему сообщили о заочном подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что на Украине его обвиняют, в частности, в якобы имевшем место похищении зерна из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Патрушев, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву
СБУ заочно предъявила обвинения зампреду правительства РФ Патрушеву