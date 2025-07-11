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СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву - РИА Новости, 11.07.2025
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10:06 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028500997.html
СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву
СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву - РИА Новости, 11.07.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву
СБУ сообщила, что на Украине заочно предъявили обвинения заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:06:00+03:00
2025-07-11T10:06:00+03:00
в мире
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донецкая народная республика
дмитрий патрушев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. СБУ сообщила, что на Украине заочно предъявили обвинения заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву. "Служба безопасности и офис генерального прокурора Украины собрали доказательную базу на Дмитрия Патрушева – заместителя председателя правительства РФ, ему сообщили о заочном подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что на Украине его обвиняют, в частности, в якобы имевшем место похищении зерна из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, дмитрий патрушев, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Патрушев, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения Патрушеву

СБУ заочно предъявила обвинения зампреду правительства РФ Патрушеву

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. СБУ сообщила, что на Украине заочно предъявили обвинения заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву.
"Служба безопасности и офис генерального прокурора Украины собрали доказательную базу на Дмитрия Патрушева – заместителя председателя правительства РФ, ему сообщили о заочном подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Отмечается, что на Украине его обвиняют, в частности, в якобы имевшем место похищении зерна из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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23 января, 14:49
 
В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПатрушевСлужба безопасности Украины
 
 
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