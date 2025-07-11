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В США сделали неожиданное предупреждение Трампу из-за поставок Украине - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 11.07.2025 (обновлено: 14:52 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028496876.html
В США сделали неожиданное предупреждение Трампу из-за поставок Украине
В США сделали неожиданное предупреждение Трампу из-за поставок Украине - РИА Новости, 11.07.2025
В США сделали неожиданное предупреждение Трампу из-за поставок Украине
заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:45:00+03:00
2025-07-11T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
украина
в мире
дональд трамп
россия
александр меркурис
фридрих мерц
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу следует принять во внимание, что возможные поставки ракет Patriot Украине истощат и без того небольшие запасы в США и вызовут реакцию в Пентагоне, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Реальность такова, что американские запасы сейчас отчаянно истощены. Он (Трамп. — Прим. ред.) может поставить то, что у него есть, и ему придется учитывать, что он ослабит военные позиции США", — сказал аналитик.По словам Меркуриса, Трамп "не может создать ракеты Patriot из воздуха", в то время как США израсходовали почти весь свой арсенал этих систем. Если Соединенные Штаты все-таки возобновят помощь Украине, поставки будут идти с очень длинными интервалами, отметил он, добавив, что такое решение к тому же вызовет сопротивление со стороны Пентагона.Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов. Однако во вторник портал Axios сообщил, что Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передачи Украине.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html
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министерство обороны сша, украина, в мире, дональд трамп, россия, александр меркурис, фридрих мерц, сша
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Россия, Александр Меркурис, Фридрих Мерц, США
В США сделали неожиданное предупреждение Трампу из-за поставок Украине

Меркурис: решение Трампа о поставках Patriot Украине ослабит позиции США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу следует принять во внимание, что возможные поставки ракет Patriot Украине истощат и без того небольшие запасы в США и вызовут реакцию в Пентагоне, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Реальность такова, что американские запасы сейчас отчаянно истощены. Он (Трамп. — Прим. ред.) может поставить то, что у него есть, и ему придется учитывать, что он ослабит военные позиции США", — сказал аналитик.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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По словам Меркуриса, Трамп "не может создать ракеты Patriot из воздуха", в то время как США израсходовали почти весь свой арсенал этих систем. Если Соединенные Штаты все-таки возобновят помощь Украине, поставки будут идти с очень длинными интервалами, отметил он, добавив, что такое решение к тому же вызовет сопротивление со стороны Пентагона.
Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов. Однако во вторник портал Axios сообщил, что Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передачи Украине.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны СШАУкраинаВ миреДональд ТрампРоссияАлександр МеркурисФридрих МерцСША
 
 
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