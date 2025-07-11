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"Риск растет". Украине сообщили неутешительные новости о России - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 11.07.2025 (обновлено: 14:54 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html
"Риск растет". Украине сообщили неутешительные новости о России
"Риск растет". Украине сообщили неутешительные новости о России - РИА Новости, 11.07.2025
"Риск растет". Украине сообщили неутешительные новости о России
Угроза прорыва ВС России из-за отсутствия помощи Украине со стороны западных союзников растет, в то время как решение об отступлении полностью зависит от... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:26:00+03:00
2025-07-11T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Угроза прорыва ВС России из-за отсутствия помощи Украине со стороны западных союзников растет, в то время как решение об отступлении полностью зависит от Владимира Зеленского, пишет издание Neue Zürcher Zeitung."Пока Европа ушла на летние каникулы, риск российского прорыва растет. &lt;...&gt; Но решение &lt;...&gt; об оперативном выводе войск зависит не от командующего армией, а от Владимира Зеленского", — говорится в материале.При этом, по словам автора, украинцам все еще не хватает истребителей F-35, чтобы добиться хотя бы частичного превосходства в воздухе, а также боеприпасов для реактивной артиллерии HIMARS, управляемых ракет Taurus и средств ПВО. Этот список хорошо известен на Западе, отметил он.В четверг Минобороны России сообщило об ударе по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области ракетным комплексом "Искандер". ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Востока", свыше 60 боевиков — в зоне "Днепра", до 165 — в зоне работы "Севера", более 225 — в зоне "Запада", более 435 — в зоне "Центра" и до 205 — в зоне действий "Юга" за сутки.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028496876.html
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html
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вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Россия, Германия
"Риск растет". Украине сообщили неутешительные новости о России

NZZ: решение об отступлении из-за угрозы прорыва ВС РФ зависит от Зеленского

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Угроза прорыва ВС России из-за отсутствия помощи Украине со стороны западных союзников растет, в то время как решение об отступлении полностью зависит от Владимира Зеленского, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
"Пока Европа ушла на летние каникулы, риск российского прорыва растет. <...> Но решение <...> об оперативном выводе войск зависит не от командующего армией, а от Владимира Зеленского", — говорится в материале.
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При этом, по словам автора, украинцам все еще не хватает истребителей F-35, чтобы добиться хотя бы частичного превосходства в воздухе, а также боеприпасов для реактивной артиллерии HIMARS, управляемых ракет Taurus и средств ПВО. Этот список хорошо известен на Западе, отметил он.
В четверг Минобороны России сообщило об ударе по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области ракетным комплексом "Искандер". ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Востока", свыше 60 боевиков — в зоне "Днепра", до 165 — в зоне работы "Севера", более 225 — в зоне "Запада", более 435 — в зоне "Центра" и до 205 — в зоне действий "Юга" за сутки.
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