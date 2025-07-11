https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html

"Риск растет". Украине сообщили неутешительные новости о России

"Риск растет". Украине сообщили неутешительные новости о России - РИА Новости, 11.07.2025

"Риск растет". Украине сообщили неутешительные новости о России

Угроза прорыва ВС России из-за отсутствия помощи Украине со стороны западных союзников растет, в то время как решение об отступлении полностью зависит от... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:26:00+03:00

2025-07-11T08:26:00+03:00

2025-07-11T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Угроза прорыва ВС России из-за отсутствия помощи Украине со стороны западных союзников растет, в то время как решение об отступлении полностью зависит от Владимира Зеленского, пишет издание Neue Zürcher Zeitung."Пока Европа ушла на летние каникулы, риск российского прорыва растет. <...> Но решение <...> об оперативном выводе войск зависит не от командующего армией, а от Владимира Зеленского", — говорится в материале.При этом, по словам автора, украинцам все еще не хватает истребителей F-35, чтобы добиться хотя бы частичного превосходства в воздухе, а также боеприпасов для реактивной артиллерии HIMARS, управляемых ракет Taurus и средств ПВО. Этот список хорошо известен на Западе, отметил он.В четверг Минобороны России сообщило об ударе по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области ракетным комплексом "Искандер". ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Востока", свыше 60 боевиков — в зоне "Днепра", до 165 — в зоне работы "Севера", более 225 — в зоне "Запада", более 435 — в зоне "Центра" и до 205 — в зоне действий "Юга" за сутки.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028496876.html

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире, россия, германия