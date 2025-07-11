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"Точечные удары": СМИ раскрыли, что Украина задумала в отношении России - РИА Новости, 11.07.2025
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03:27 11.07.2025 (обновлено: 12:16 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028474369.html
"Точечные удары": СМИ раскрыли, что Украина задумала в отношении России
"Точечные удары": СМИ раскрыли, что Украина задумала в отношении России - РИА Новости, 11.07.2025
"Точечные удары": СМИ раскрыли, что Украина задумала в отношении России
У Киева осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения в противостоянии с Россией, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:27:00+03:00
2025-07-11T12:16:00+03:00
в мире
киев
россия
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. У Киева осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения в противостоянии с Россией, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.По версии издания, украинское командование может либо попытаться сократить потери в условиях успешного продвижения российских войск, либо оперативно отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в случае, если мирные переговоры зайдут в тупик.&quot;У них (ВСУ. — Прим. ред.) нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве&quot;, — говорится в публикации.По данным издания, Владимир Зеленский сейчас находится в ловушке. С одной стороны, он — единственный человек, который может отдать приказ об отступлении. С другой, глава киевского режима стоит перед дилеммой: выбор между военной необходимостью и политической надеждой на то, что партнеры сдержат свои громкие обещания.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, влекут за собой продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250711/kellog-2028474061.html
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в мире, киев, россия, сша, владимир зеленский
В мире, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский
"Точечные удары": СМИ раскрыли, что Украина задумала в отношении России

NZZ: у Киева осталось два варианта, чтобы избежать полного поражения

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. У Киева осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения в противостоянии с Россией, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
По версии издания, украинское командование может либо попытаться сократить потери в условиях успешного продвижения российских войск, либо оперативно отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в случае, если мирные переговоры зайдут в тупик.
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«

"У них (ВСУ. — Прим. ред.) нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве", — говорится в публикации.

По данным издания, Владимир Зеленский сейчас находится в ловушке. С одной стороны, он — единственный человек, который может отдать приказ об отступлении. С другой, глава киевского режима стоит перед дилеммой: выбор между военной необходимостью и политической надеждой на то, что партнеры сдержат свои громкие обещания.
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Ситуация с военными поставками США на Украину

В начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, влекут за собой продолжение боевых действий.
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