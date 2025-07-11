https://ria.ru/20250711/ukraina-2028471706.html
"Любой ценой": в США экстренно обратились к Трампу из-за Украины
"Любой ценой": в США экстренно обратились к Трампу из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2025
"Любой ценой": в США экстренно обратились к Трампу из-за Украины
США должны перестать вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, об этом в соцсети Х написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:17:00+03:00
2025-07-11T02:17:00+03:00
2025-07-11T02:18:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дэниел дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США должны перестать вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, об этом в соцсети Х написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Вот мое послание так называемой американской политической элите: посмотрите на разруху. Вы отдаете ракеты, которых у нас нет, опустошаете запасы, которые мы не можем позволить себе потерять, что делает нас в опасной степени уязвимыми. Это стратегическое самоубийство", — заявил он.По мнению эксперта, США должны немедленно пересмотреть свою позицию по украинскому кризису, потому что нынешний курс администрации может привести к ослаблению Штатов и их поражению в будущем."Лучший шаг, который сейчас могут сделать США? Снять войну между Россией и Украиной с повестки дня. Любой ценой", — объяснил Дэвис.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250711/dubinskiy-2028468864.html
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028409196.html
https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028132614.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дэниел дэвис
В мире, США, Украина, Россия, Дэниел Дэвис
"Любой ценой": в США экстренно обратились к Трампу из-за Украины
Подполковник Дэвис: США должны перестать лезть в отношения России и Украины