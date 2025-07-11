https://ria.ru/20250711/ukraina-2028394526.html

Украинский фронт рухнул там, где не ждали

Украинский фронт рухнул там, где не ждали - РИА Новости, 11.07.2025

Украинский фронт рухнул там, где не ждали

По соцсетям гуляет страшное видео из Харьковской области: местная жительница, у которой только что на улице схватили сына людоловы из ТЦК, руками пытается... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T08:02:00+03:00

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По соцсетям гуляет страшное видео из Харьковской области: местная жительница, у которой только что на улице схватили сына людоловы из ТЦК, руками пытается остановить машину, увозящую ее ребенка. Автомобиль сдает назад, женщина висит на капоте. Вокруг стоят люди, снимают происходящее. Характерно — мужчин на улице практически нет, они прячутся по домам.Наконец из бусика выходит тэцэкашник, отрывает руки женщины от автомобиля. Мать даже не плачет, она страшно кричит. Бусик, поглотив свою жертву, уезжает. Женщина падает замертво прямо на перекрестке.Мороз по коже от такого видео — а ведь это ежедневная рутина на Украине. Надо, наверное, восставать, но как? На улице одни женщины. Ну бросятся они на этот бусик с голыми руками. А тэцэкашники вооружены — и им разрешено стрелять на поражение. Результат как бы предсказуем. Украина по факту сегодня оккупированная страна, а ее граждане — заложники нацистского киевского режима.Про эту женщину, героиню жуткого видео, говорят, что она умерла в карете скорой помощи. Судьба ее сына точно не известна, но легко предсказуема. В ТЦК его изобьют до полусмерти, прикуют наручниками к батарее, а потом прямо так — неподготовленного, необученного — отправят на фронт.Если родственники пришлют денег, он попытается откупиться, чтобы не посылали на передовую. Если денег нет, его отправят на ноль. Там ему останется только молиться о русском плене — впрочем, если он попытается сдаться, его пристрелит собственный командир.Нетрудно представить, какую ненависть здоровенные бугаи из ТЦК вызывают у местного населения. Они неплохо устроились — берут сумасшедшие взятки от перепуганных людей, чтобы откупить их от фронта, а тех, кто не занес, бросают лицом об асфальт, избивают, пытают и отправляют на верную гибель. У самих при этом от фронта бронь — все по красоте.Даже по официальной лживой статистике, здания ТЦК поджигают и взрывают каждый день. А еще украинцы нападают на самих тэцэкашников, дерутся с ними, сжигают их машины, пытаются толпой отбивать у них своих родных.И тут помощь украинцам пришла откуда не ждали. Несколько дней подряд ВС России наносили удары по зданиям ТЦК. Трудно передать, какой восторг царил при этом в украинских соцсетях. Просто картина маслом "Наши летят".Под российские "Герани" попали военкоматы в Запорожье и Кривом Роге, Харькове и Кременчуге, Полтаве и Виннице. Украинцы надеялись, что в наступившей панике несчастные "мобики" — так называют пойманных тэцэкашниками людей — смогут сбежать. Им желали удачи, а вот попавшим под российский огонь тэцэкашникам — наоборот."Все аплодируют и просят Путина еще" — так описал происходящее украинский журналист, не питающий ни малейших симпатий к России. В соцсетях украинцы говорят спасибо русской армии, напоминают, что есть еще и районные ТЦК, просят не забывать о них. Самые смелые скидывают нашим военным координаты военкоматов. Самые остроумные пишут, что пора донатить ВС России за адресные удары по ТЦК.Результат ударов по военкоматам очевиден. Он позволяет доломать и так рассыпающуюся на части систему украинской мобилизации. За три года СВО она деградировала страшно, необратимо. Если в 2022 году украинцы в очередь выстраивались в военкоматы, а тэцэкашники считались "хероями", то сегодня люди тратят последние деньги, лишь бы откупиться от фронта, рискуют жизнью, чтобы сбежать из страны, и демонстрируют чудеса паркура, спасаясь от ненавистных людоловов из ТЦК.Сегодня средний возраст вэсэушника на фронте составляет 45 лет — огромные цифры по меркам военных. Никто не скрывает, что "мобики", наловленные на улицах, это просто пушечное мясо. Их ничему не учат, а просто бросают на убой.Соответственно, никого не удивляет и чудовищное число дезертиров из ВСУ: только официально за пять месяцев этого года возбудили более ста тысяч дел на "релокантов" с фронта. Понятно, что реальные показатели в разы хуже.Вот эту разрушающуюся систему и предстоит добить нашим "Гераням" и "Искандерам". А заодно напомнить замороченным гражданам Украины, что мы на их стороне. Мы единственные, кто о них думает и заботится. Мы единственные, кому до слез жаль мамочку из Харьковской области, чью "дытиночку" похитили людоловы из ТЦК.Украинцы часто смеются над нами, отмежевываются от общих корней, "никогда мы не будем братьями" — и все такое. Но нет ни одного народа мира, кроме русского, которому сегодня на них не наплевать.Американцы и немцы, англичане и французы льстят им и лгут, толкая их в могилу. Посылают им оружие — с той же целью, чтобы они гибли. Смертоубийства не хотят только русские. Они истинные освободители Украины от тех нацистов-оккупантов, которые мучают их мужчин и женщин. И кажется, что Незалежная начинает это понимать.

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https://ria.ru/20250630/ukraina-2026382606.html

https://ria.ru/20250709/kherson-2028048447.html

https://ria.ru/20250709/medvedchuk-2028091520.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, аналитика